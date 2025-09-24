Επιθέσεις με drones δέχθηκε τα ξημερώματα ο «Στόλος για τη Γάζα» ενώ έπλεε ανοιχτά της Κρήτης, σε διεθνή χωρικά ύδατα αλλά εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης (SAR )

Σε ανακοίνωσή του, ο Global Sumud Flottilla, ο στολίσκος που προσπαθεί να διασπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό για να μεταφέρει δια θαλάσσης βοήθεια στη Γάζα, υπογράμμισε ότι «τα πλοία του δέχθηκαν επίθεση με drones σε διεθνή χωρικά ύδατα νότια της Κρήτης» στη διάρκεια της περασμένης νύχτας.

Ο στολίσκος πρόσθεσε οτι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές τρία σκάφη του» και ότι «πρόκειται για επίθεση από την κυβέρνηση (του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου».

Η ανθρωπιστική αποστολή ζήτησε διεθνείς παρατηρητές και ένοπλη συνοδεία μέχρι τη Γάζα.

Στα πλοία του στολίσκου επιβαίνουν πληρώματα από 50 χώρες , ανάμεσά τους και η Ειδική Εισηγήτρια των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανίζ ( Francesca P. Albanese), και η Σουηδή ακτιβίστρια για το περιβάλλον, Γκρέτα Τουνμπερκ (Greta Thunberg)

Στο Στόλο για τη Γάζα συμμετέχουν και 3 ελληνικά πλοία, τα οποία είναι ασφαλή.

Ιταλία: Κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά ύδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε σχετικά ότι «το Ισραήλ πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όσων Ιταλών πολιτών επιβαίνουν στα πλοία» και πρόσθεσε ότι «κάθε επιχείρηση σε διεθνή χωρικά ύδατα πρέπει να σέβεται το διεθνές δίκαιο».

Πήγες του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών πρόσθεσαν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης είναι σε στενή επαφή με τον ΟΗΕ και ότι θα προσφέρει όλη την δυνατή προστασία στους πολίτες της.



