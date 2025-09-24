Επίθεση με drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, νότια της Κρήτης.

Έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής για επίθεση σε σκάφος, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης τέθηκαν σε κινητοποίηση.

Video of one the explosions happening now on the flotilla filmed from the Spectre boat.



Raise the alarm! All eyes on the Global Sumud Flotilla#globalsumudflotilla #freepalestine #breakthesiege #sailtogaza #urgentalert https://t.co/A3S5PGUQ7T — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) September 23, 2025

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου - εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης).

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμοί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

