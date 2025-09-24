Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πηγές του Λιμενικού για την επίθεση στον «Στόλο για τη Γάζα»: Τα πλοία έπλεαν σε διεθνή ύδατα

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει «καμία υλική ζημιά» στα πλοιάρια

γαζα

Επίθεση με drones που έριξαν φωτοβολίδες κρότου λάμψης και χημικά δέχθηκαν τα πλοία του «Στόλου για τη Γάζα» (Global Sumud Flotilla) τα ξημερώματα, νότια της Κρήτης. 

Έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής για επίθεση σε σκάφος, οι ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης τέθηκαν σε κινητοποίηση. 

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,  στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλει με έκτακτη ανακοίνωσή του το «March to Gaza Greece», η επίθεση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα, 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου -  εντός της ελληνικής SAR (περιοχή έρευνας και διάσωσης). 

Συνολικά αναφέρονται πάνω από 12 επιθέσεις σε οκτώ πλοία, οι οποίες προκάλεσαν εκρήξεις, μικρές υλικές ζημιές και διακοπή των επικοινωνιών, αλλά όχι τραυματισμοί.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λωρίδα της Γάζας Πόλεμος στη Γάζα Κρήτη Λιμενικό
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark