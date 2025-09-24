«Μετωπική επίθεση Τραμπ» στα Ηνωμένα Έθνη

Πολυάριθμες αναφορές του γερμανικού Τύπου στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με αιχμές για την ομιλία Τραμπ, αλλά και για την τακτική του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.«Μετωπική επίθεση Τραμπ» είναι ο τίτλος στην ανάλυση της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης (ARD) για την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα tagesschau.de. Μία ομιλία που ξεκίνησε με απρόοπτα, καθώς το ότο-κιου χάλασε, μόλις ανέβηκε στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ.



Ωστόσο, «το πρόβλημα με το ότο-κιου ήταν κάτι που βόλευε τον Τραμπ» σημειώνει η ανταπόκριση της ARD από τη Νέα Υόρκη. «Έτσι, είχε έναν λόγο παραπάνω να μιλήσει εκτός χειρογράφου και να μην τηρήσει τον προκαθορισμένο χρόνο του. Αντί για 15 λεπτά μίλησε σχεδόν μία ώρα. Ποτέ δεν έχει μιλήσει περισσότερο στα Ηνωμένα Έθνη. Ξεκίνησε με μία προεκλογική ομιλία, λέγοντας ότι παρέλαβε από τον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, μία χώρα σε βαθιά κρίση και μόλις οκτώ μήνες αφότου ανήλθε στην εξουσία, οι ΗΠΑ έχουν γίνει και πάλι η πιο συναρπαστική χώρα του κόσμου, με διαφορά από την επόμενη».

Πηγή: Deutsche Welle

Μία «περίεργη» ομιλίαΓια μία «περίεργη ομιλία» κάνει λόγο η εφημερίδα Tagesspiegel του Βερολίνου. Όπως επισημαίνει «ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αξιοποίησε την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για ένα 'ξεκαθάρισμα λογαριασμών' με τον ΟΗΕ. Επιπλέον, αποκάλεσε την κλιματική αλλαγή 'τη μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών' και απηύθυνε προειδοποίηση για την παράνομη μετανάστευση στη Δυτική Ευρώπη. Ταυτοχρόνως, επαίνεσε τον εαυτό του, λέγοντας ότι έχει τερματίσει επτά πολέμους και εξήρε τις ικανότητές του ως επιχειρηματία στην αγορά ακινήτων».«Φιάσκο για το Ισραήλ»«Φιάσκο για το Ισραήλ» είναι ο τίτλος στο σχόλιο της Süddeutsche Zeitung που εστιάζει κυρίως στη Διεθνή Διάσκεψη για την Εφαρμογή της Λύσης των Δύο Κρατών, την οποία είχαν συγκαλέσει από κοινού Γαλλία και Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης. Μεταξύ άλλων διαβάζουμε: «Εγγυημένο ήταν το χειροκρότημα στη Νέα Υόρκη για όλους όσους ανακοίνωναν πανηγυρικά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους- όπως έπραξε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ένα ισχυρό 'κύμα αναγνωρίσεων' έχει κυριεύσει την Ευρώπη και άλλες περιοχές της Δύσης. (…) Από την οπτική γωνία της διπλωματίας, η Διάσκεψη ήταν ένα φιάσκο για το Ισραήλ. Και για τη Γερμανία;»Αναφερόμενη πιο αναλυτικά στη στάση του Βερολίνου, η εφημερίδα του Μονάχου σημειώνει: «Όταν εισπράττουν χειροκροτήματα η Μάλτα και το Μονακό για τη διαπίστωσή τους ότι υπάρχει παλαιστινιακό κράτος, ποια θα ήταν άραγε η αντίδραση, εάν και η Γερμανία προσχωρούσε στην ίδια τακτική; Η απομόνωση του Ισραήλ θα ήταν σχεδόν πλήρης. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων: Την ευθύνη για αυτή την απομόνωση φέρουν σε μεγάλο βαθμό ο (πρωθυπουργός του Ισραήλ) Βενιαμίν Νετανιάχου και η εν μέρει ακροδεξιά κυβέρνησή του. Ο τρομακτικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, η αδικία στη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη και η ανοιχτή εκστρατεία εναντίον της λύσης των δύο κρατών προετοίμασαν το έδαφος για τη Διάσκεψη της Νέας Υόρκης».

