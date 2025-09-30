Μεγάλο φαβορί για το Νόμπελ Ειρήνης εμφανίζεται σε διάφορες στοιχηματικές εταιρείες ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πληρώνει από 2,75 μέχρι 5,00 και βρίσκεται ανάμεσα στα πρώτα φαβορί, καθώς το 2,75 είναι αυτή τη στιγμή η χαμηλότερη απόδοση.

Πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των στοιχηματικών είναι δύο ακόμη πρόσωπα, η Αμπίρ Χατζ Ιμπραχίμ από τη Συρία (5,00 απόδοση) και η Γιούλια Μπορίσοβνα Ναβάλναγια από τη Ρωσία (3,00) απόδοση.

Οι υποψήφιοι για το βραβείο στην πραγματικότητα δεν είναι γνωστοί, αλλά τα ονόματα διαρρέουν από εκείνους που τους προτείνουν στη νορβηγική επιτροπή. Μέχρι στιγμής, έχουν προταθεί 343 άνθρωποι και οργανισμοί.

Σχετικά ψηλά στις προτιμήσεις των εταιρειών είναι επίσης ο Βολοντίμιρ Ζελένκσι και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

Η Abir Haj Ibrahim είναι Σύρια ειρηνοποιός, γεννημένη στη Δαμασκό το 1973, με σημαντική δράση στην προώθηση της αντιμετώπισης της βίας και της κοινωνικής συνοχής.

Συνίδρυσε την οργάνωση Mobaderoon, που εκπαιδεύει πολίτες σε δεξιότητες ηγεσίας, διαλόγου και ειρηνευτικής οικοδόμησης, ενδυναμώνοντας χιλιάδες νέους σε όλη τη Συρία. Υπηρετεί ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου στη διεθνή ΜΚΟ International Alert και έχει συνεργαστεί με παγκόσμιους φορείς για ζητήματα ειρήνης και συμφιλίωσης. Το έργο της έχει αναγνωριστεί διεθνώς, με υποψηφιότητες σε βραβεία όπως το Women Building Peace Award και φυσικά του φετινού Νόμπελ Ειρήνης. Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα ανθεκτικότητας και δέσμευσης στην ειρήνη.

Η Yulia Borisovna Navalnaya (γεννημένη Abrosimova στις 24 Ιουλίου του 1976 είναι Ρωσίδα οικονομολόγος και πολιτική προσωπικότητα της αντιπολίτευσης.



Μετά τον θάνατο του συζύγου της Αλεξέι Ναβάλνι, η Ναβαλνάγια ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει το έργο του, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους. Από την 1η Ιουλίου 2024 είναι πρόεδρος του Human Rights Foundation και ηγείται του Ιδρύματος κατά της Διαφθοράς που είχε ιδρύσει ο Ναβάλνι.

Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών Plekhanov στη Μόσχα και πριν ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, εργάστηκε σε τράπεζα.

Μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, έχει λάβει μεγαλύτερη προβολή, υποστηρίζοντας ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για αλλαγή στη Ρωσία και κριτική στο καθεστώς Πούτιν.



Όποια ή όποιος βραβευτεί με το Νόμπελ θα εξασφαλίσει ένα μετάλλιο, ένα δίπλωμα και 10 εκατ. σουηδικές κορώνες (περίπου 900.000 δολάρια)

Η ανακοίνωση θα γίνει την Παρασκευή στις 12.00 ώρα Ελλάδας στο Νορβηγικό Ινστιτούτου Νόμπελ στο Όσλο, από την επικεφαλής της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ Μπέριτ Ράις-Άντερσεν.

Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στο δημαρχείο του Όσλο στις 10 Δεκεμβρίου, επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ.

Πηγή: skai.gr

