Τραμπ: Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω του λογαριασμού του στο Facebook ότι τον πρότεινε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης. Πρόκειται για μια προοπτική που φέρεται να επιθυμεί διακαώς ο Αμερικανός πρόεδρος, επομένως για μια καλή διπλωματική κίνηση από πλευράς Μανέτ.

Ο πρωθυπουργός της Καμπότζης πρότεινε τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, επικαλούμενος την «εξαιρετική πολιτική του ικανότητα» στην επίλυση μιας συνοριακής διαφοράς μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

Ο κ. Μανέτ ανακοίνωσε την υποψηφιότητα μέσω ανάρτησης στο Facebook την Πέμπτη, η οποία περιελάμβανε μια επιστολή που ισχυρίστηκε ότι στάλθηκε στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

Πάντως, δεν ήταν λίγοι που σχολίασαν σκωπτικά τη φωτογραφία του προέδρου των ΗΠΑ που συμπεριέλαβε στην ανάρτηση, αν και στην πραγματικότητα πρόκειται για την αγαπημένη του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

