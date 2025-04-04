Η αίθουσα Τύπου του Βατικανού ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση της υγείας του πάπα Φραγκίσκου - ο οποίος πήρε εξιτήριο στις 23 Μαρτίου, μετά από 37 ημέρες νοσηλείας με διπλή πνευμονία - , συνεχίζει να βελτιώνεται.

Ο 88χρονος Ποντίφικας αναπνεύει, μιλάει και περπατάει καλύτερα ενώ μειώνεται, βαθμιαία, η χορήγηση οξυγόνου.

Σε ό,τι αφορά την καθιερωμένη ευλογία της Κυριακής προς τους πιστούς, έγινε γνωστό ότι «αυτή την φορά μπορεί να πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, απ΄ ότι τις τελευταίες εβδομάδες». Κάτι που σημαίνει ότι θα μπορούσε να μην διανεμηθεί γραπτό κείμενο στους δημοσιογράφους, με το μήνυμα του ποντίφικα, αλλά ότι ο Φραγκίσκος ενδέχεται να ευλογήσει ο ίδιος το πλήθος. Αύριο πρόκειται να ανακοινωθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Όσο για την Μεγάλη Εβδομάδα του Καθολικού Πάσχα, το οποίο φέτος συμπίπτει με το Ορθόδοξο, από την Αγία Έδρα υπογραμμίζεται ότι είναι ακόμη πρώιμο να γίνει αναφορά στο αν ο Αργεντινός πάπας θα μπορέσει να χοροστατήσει στις διάφορες θρησκευτικές τελετές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

