Την ανακάλυψη του μεγαλύτερου αποθέματος μετάλλων σπάνιων γαιών ανακοίνωσε το Καζακστάν, μία ζωτικής σημασίας ανακάλυψη για τη μελλοντική οικονομία της χώρας.

Το κοίτασμα βρίσκεται στην περιοχή Καραγκάντα του κεντρικού Καζακστάν και, σύμφωνα με το Reuters, περιέχει εκτιμώμενους πόρους άνω των 20 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, σε βάθος έως και 300 μέτρων.

Τα πολύτιμα χημικά στοιχεία που εντόπισαν οι γεωλόγοι είναι το δημήτριο, το λανθάνιο, το νεοδύμιο και το ύττριο.

«Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στο Καζακστάν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του υπουργείου Βιομηχανίας της χώρας.

Οι σπάνιες γαίες περιλαμβάνουν 17 πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια και αναζητούνται ιδιαίτερα από την Κίνα, τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.

Από τα 17 μέταλλα, το λανθάνιο, το δημήτριο και το νεοδύμιο δεν είναι σχετικά τόσο σπάνια σε αντίθεση με το ευρώπιο, το τέρβιο και το θούλιο που είναι εξαιρετικά σπάνια.

Το Καζακστάν στον παγκόσμιο χάρτη σπάνιων γαιών

Η ανακοίνωση για το κοίτασμα έγινε την παραμονή της πρώτης συνόδου κορυφής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας, που ξεκινά στο Ουζμπεκιστάν.

Η ΕΕ, η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία είναι μεταξύ εκείνων που διεκδικούν επιρροή στην πλούσια σε πόρους περιοχή.

Το Καζακστάν δεν περιλαμβάνεται επί του παρόντος στη λίστα του Γεωλογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ με τις χώρες με κοιτάσματα μετάλλων σπάνιων γαιών.

Με την πρόσφατη ανακάλυψη - εάν επιβεβαιωθεί - η πρώην σοβιετική δημοκρατία θα γίνει η 3η μεγαλύτερη δύναμη ως προς το μέγεθος των αποθεματικών, μετά την Κίνα και τη Βραζιλία.

«Αυτό θα μπορούσε να βάλει το Καζακστάν μεταξύ των κορυφαίων χωρών στον κόσμο με κοιτάσματα σπάνιων γαιών στο μέλλον», πρόσθεσε το υπουργείο Βιομηχανίας.

Η ΕΕ, η οποία στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050, ενδιαφέρεται για τα σπάνια μέταλλα και τους φυσικούς πόρους στην περιοχή.

Το Καζακστάν δεν διαθέτει την τεχνολογία που απαιτείται για να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα σπάνιων γαιών και φλερτάρει επίσης ξένες επενδύσεις.

