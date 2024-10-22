Στο Τελ Αβίβ έφτασε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν προκειμένου να συναντηθεί με Ισραηλινούς αξιωματούχους καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν ξανά για την εξεύρεση διπλωματικής λύσης στην κλιμακούμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μετά και το θάνατο του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε μπαράζ ρουκετών σε κεντρικό και βόρειο Ισραήλ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν πραγματοποιεί την 11η επίσκεψή του στην περιοχή από το ξέσπασμα του πολέμου πέρυσι με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωσης ομήρων. Η επίσκεψη αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή καθώς το Ισραήλ σχεδιάζει τα αναμενόμενα αντίποινα έπειτα από την ιρανική πυραυλική επίθεση. Η επίσκεψη του κορυφαίου Αμερικανού διπλωμάτη έρχεται επίσης σε μια περίοδο τεταμένων σχέσεων μεταξύ της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, καθώς οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει ότι μπορούν να σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα εκτός εάν βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν αναμένεται να συναντήσει τον ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους ανώτερους αξιωματούχους προτού μεταβεί στις αραβικές χώρες σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει τη σταματημένη διπλωματική διαδικασία για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων.

Ανώτερος αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ περιγράφει ωστόσο αβέβαιες τις προοπτικές για γρήγορη αποκατάσταση της εκεχειρίας στη Γάζα και των συνομιλιών για τους ομήρους. Ο Μπλίνκεν ξεκινάει ένα νέο κύκλο συνομιλιών χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καθώς η Χαμάς αναζητά τον επόμενο αρχηγό της ο οποίος θα λάβει αποφάσεις για το μέλλον της οργάνωσης και για το αν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τους αναλυτές το πιο πιθανό είναι ο Μπλίνκεν να επικεντρωθεί σε προτάσεις για τη διακυβέρνηση της Γάζας, εάν και όταν τελειώσει ο πόλεμος, πιέζοντας παράλληλα τους Ισραηλινούς ώστε να υπάρξει αύξηση της βοήθειας στη βόρεια Γάζα.

Μπαράζ επιθέσεων της Χεζμπολάχ σε Τελ Αβίβ και βορρά

Την ίδια ώρα, σειρήνες ήχησαν από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε πολλές περιοχές στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους IDF, πέντε ρουκέτες στόχευσαν το κεντρικό Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ και άλλοι 15 στόχευσαν το βορρά.

Ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν ενώ άλλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται εκείνη πίσω από την επίθεση, στόχος των επιθέσεων ήταν η μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών 8200 που βρίσκεται στο Glilot κοντά στο Τελ Αβίβ καθώς επίσης και μια «ναυτική βάση» κοντά στη Χάιφα.

Σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης από τις ρουκέτες προκλήθηκαν ζημιές στο κιμπούτς Ma'agan Michael, νότια της Χάιφα σε οχήματα και ένα κτίριο.

פגיעת שרידי יירוט בבתים במעגן מיכאל pic.twitter.com/LfVKEoz8dS — החדשות - N12 (@N12News) October 22, 2024

Απειλές για νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε αργά τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει περισσότερα πλήγματα στον Λίβανο εναντίον ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που διοικείται από τη Χεζμπολάχ.

Τουλάχιστον 15 υποκαταστήματα του Al-Qard Al-Hasan χτυπήθηκαν αργά την Κυριακή στις νότιες γειτονιές της Βηρυτού, σε όλο τον νότιο Λίβανο και στην ανατολική κοιλάδα Bekaa, όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία. Χθες, Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε στη Συρία ανώτερο στέλεχος της λιβανικής Χεζμπολάχ, αρμόδιο για μεγάλο μέρος της χρηματοδότησης του λιβανικού σιιτικού κινήματος.Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν αποκαλύφθηκε, ήταν επικεφαλής της «μονάδας 4.400» και «υπεύθυνος για τις μεταφορές κεφαλαίων της Χεζμπολάχ» που εξασφαλίζονταν κυρίως χάρη στην πώληση ιρανικού πετρελαίου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντιναύαρχος Ντανιέλ Χαγκάρ

Παράλληλα, αργά τη Δευτέρα στην παράκτια περιοχή Ουζάι, κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού και το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, πραγματοποιήθηκε αεροπορική επιδρομή κοντά στο μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο της Βηρυτού όπου σκοτώθηκαν τέσσερις, ανάμεσά τους ένα παιδί, και τραυμάτισαν 24. Ήταν η πρώτη επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου σε 10 μέρες.

Πηγή: skai.gr

