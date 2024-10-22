Σειρήνες ήχησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης σε πολλές περιοχές στο Τελ Αβίβ.

Σύμφωνα με τους IDF, πέντε ρουκέτες στόχευσαν το κεντρικό Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ και άλλοι 15 στόχευσαν το βορρά.

Ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν ενώ άλλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν θύματα.

Hezbollah claimed Responsibility for the launch of Surface-to-Surface Missiles this morning towards the Suburbs of Tel Aviv. pic.twitter.com/g71uMXJHUM — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται εκείνη πίσω από την επίθεση, στόχος των επιθέσεων ήταν η μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών 8200 που βρίσκεται στο Glilot κοντά στο Τελ Αβίβ καθώς επίσης και μια «ναυτική βάση» κοντά στη Χάιφα.

🇮🇱🇱🇧 | URGENTE: Hezbollah disparó cuatro misiles tierra-tierra hacia el centro de Israel, tres de los cuales fueron interceptados con éxito.



Según se informa, el cuarto misil cayó en una zona abierta al norte de Tel Aviv.



Tras el ataque, se detuvo el t… pic.twitter.com/TuHx2rXqmM — Alerta News (@AlertaMinuto) October 22, 2024

Πηγή: skai.gr

