Μπαράζ ρουκετών της Χεζμπολάχ σε προάστια του Τελ Αβίβ και στο βορρά - Δείτε βίντεο

Συγκεκριμένα, 5 ρουκέτες της Χεζμπολάχ εκτοξεύθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ νωρίς το πρωί σήμερα και 15 ρουκέτες στο βορρά -  Δεν υπάρχουν θύματα

Ρουκέτες

Σειρήνες ήχησαν νωρίς το πρωί της Τρίτης σε πολλές περιοχές στο Τελ Αβίβ.

τελ αβιβ

Σύμφωνα με τους IDF, πέντε ρουκέτες στόχευσαν το κεντρικό Ισραήλ στο τελευταίο μπαράζ και άλλοι 15 στόχευσαν το βορρά.

Ορισμένοι από τους πυραύλους αναχαιτίστηκαν ενώ άλλοι έπληξαν ανοιχτές περιοχές.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με τη Χεζμπολάχ η οποία ανέφερε ότι βρίσκεται εκείνη πίσω από την επίθεση, στόχος των επιθέσεων ήταν η μονάδα στρατιωτικών πληροφοριών 8200 που βρίσκεται στο Glilot κοντά στο Τελ Αβίβ καθώς επίσης και μια «ναυτική βάση» κοντά στη Χάιφα.

