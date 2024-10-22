Ο φυλακισμένος για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις, πρώην μεγαλοπαραγωγός του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν (Harvey Weinstein) , έχει προσβληθεί από καρκίνο του μυελού των οστών, όπως αποκαλύπτουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο 72χρονος Γουαϊνστάιν, στον οποίο απαγγέλθηκαν το Σεπτέμβριο κατηγορίες για άλλη μια σεξουαλική επίθεση, πάσχει από χρόνια μυελογενή λευχαιμία και ακολουθεί θεραπεία σε φυλακή της Νέας Υόρκης, σύμφωνα με τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC News και ABC News.

Η διάγνωση έγινε έπειτα από σειρά προβλημάτων υγείας που παρουσίασε ο πρώην πανίσχυρος αμερικανός κινηματογραφικός παραγωγός, η πτώση του οποίου προκάλεσε σοκ σε όλο τον κόσμο και έφερε στο φως το κίνημα #Metoo, με πολυάριθμα θύματα σεξουαλικής και σεξιστικής βία εναντίον των γυναικών.

Υπεβλήθη τον Σεπτέμβριο σε επέμβαση στην καρδιά

Το πρώην αφεντικό των στούντιο Miramax - η οποία παρήγαγε πολλές γνωστές ανεξάρτητες ταινίες, όπως το Sex, Lies, and Videotape και το Pulp Fiction - υποβλήθηκε σε «χειρουργική επέμβαση στην καρδιά», μετά την οποία είναι «εκτός κινδύνου προς το παρόν», είχε δηλώσει στις 10 Σεπτεμβρίου ένας από τους εκπροσώπους του, ο Τζούντα Ενγκελμάιερ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «ανησυχητικό» το γεγονός ότι τα ζητήματα υγείας του πρώην παραγωγού «έχουν γίνει θέμα δημόσιας συζήτησης». «Από σεβασμό προς την ιδιωτική ζωή του κ. Γουαϊνστάιν, δεν θα κάνουμε περισσότερα σχόλια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη διάρκεια σύντομης εμφάνισής του ενώπιον δικαστηρίου του Μανχάταν στις 18 Σεπτεμβρίου για μια νέα κατηγορία σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση σε μια γυναίκα το 2006, ήταν χλωμός και φανερά εξασθενημένος και καθόταν σε αναπηρική καρέκλα.

Ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν παραμένει στη φυλακή αφού καταδικάσθηκε το 2023 στο Λος Άντζελες σε κάθειρξη 16 ετών για διαφορετικές υποθέσεις βιασμού και σεξουαλικών επιθέσεων. Έχει κάνει έφεση και ουδέποτε παραδέχθηκε δημόσια οτιδήποτε άλλο παρά συναινετικές σχέσεις.

Πηγή: skai.gr

