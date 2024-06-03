Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου βρίσκεται ο Τζορτζ Κλούνει.

Μέλος του οργανισμού που έχει ιδρύσει ο διάσημος ηθοποιός για την Δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι οι Ρώσοι δημοσιογράφοι που κάνουν προπαγάνδα στο εξωτερικό, θα πρέπει να συλλαμβάνονται.

"Ένας μέτριος ηθοποιός ονόματι Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ίδρυμά του για να διώξει Ρώσους δημοσιογράφους", ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ βολές εξαπέλυσε εναντίον του και η Μαρία Ζαχάροβα.

«Ένας μέτριος ηθοποιός που ονομάζεται Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Ίδρυμά του για να κυνηγήσει Ρώσους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο και να τους διώξει. Ο κόπος όμως θα πήγαινε χαμένος: πρώτοι θα τον βρουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μας. Είναι πολύ προσεκτικοί και άρτια εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Και θα κάνουν μια κουβέντα "από το σούρουπο μέχρι την αυγή"», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ

A certain mediocre actor called George Clooney has decided to use his Foundation to hunt down Russian journalists all over the world and persecute them. The effort would be wasted, however: our professional journalists will find him first. They are very attentive and highly… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 1, 2024

"Είμαι γιος δημοσιογράφου, δεν κυνηγάμε δημοσιογράφους, ακόμη και όταν διαφωνούμε", υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ, παίρνοντας αποστάσεις από όσα είπε το μέλος της οργάνωσής του.

A statement from George Clooney pic.twitter.com/YJpOkJwTS5 — Clooney Foundation for Justice (@ClooneyFDN) June 3, 2024

Σύμφωνα με το themoscowtimes η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα έχει υποστηρίξει ότι η οικογένεια Κλούνεϊ «έβγαζε χρήματα από τη ρωσοφοβία που είναι καλοπληρωμένη στη Δύση».

