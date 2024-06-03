Λογαριασμός
Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου ο Τζορτζ Κλούνει: «Μέτριος ηθοποιός... Θα σε βρουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μας», λέει ο Μεντβέντεφ

Μέλος του οργανισμού που έχει ιδρύσει ο διάσημος ηθοποιός για την Δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι οι Ρώσοι δημοσιογράφοι που κάνουν προπαγάνδα στο εξωτερικό, θα πρέπει να συλλαμβάνονται - «Πυρά» από Ντμίτρι Μεντβέντεφ και Μαρία Ζαχάροβα

George Clooney

Στο στόχαστρο του Κρεμλίνου βρίσκεται ο Τζορτζ Κλούνει.

Μέλος του οργανισμού που έχει ιδρύσει ο διάσημος ηθοποιός για την Δικαιοσύνη, υποστήριξε ότι οι Ρώσοι δημοσιογράφοι που κάνουν προπαγάνδα στο εξωτερικό, θα πρέπει να συλλαμβάνονται.

"Ένας μέτριος ηθοποιός ονόματι Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το ίδρυμά του για να διώξει Ρώσους δημοσιογράφους", ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ενώ βολές εξαπέλυσε εναντίον του και η Μαρία Ζαχάροβα.

«Ένας μέτριος ηθοποιός που ονομάζεται Τζορτζ Κλούνεϊ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το Ίδρυμά του για να κυνηγήσει Ρώσους δημοσιογράφους σε όλο τον κόσμο και να τους διώξει. Ο κόπος όμως θα πήγαινε χαμένος: πρώτοι θα τον βρουν οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι μας. Είναι πολύ προσεκτικοί και άρτια εκπαιδευμένοι άνθρωποι. Και θα κάνουν μια κουβέντα "από το σούρουπο μέχρι την αυγή"», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ

"Είμαι γιος δημοσιογράφου, δεν κυνηγάμε δημοσιογράφους, ακόμη και όταν διαφωνούμε", υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο Τζορτζ Κλούνεϊ, παίρνοντας αποστάσεις από όσα είπε το μέλος της οργάνωσής του.

Σύμφωνα με το themoscowtimes η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα έχει υποστηρίξει ότι η οικογένεια Κλούνεϊ «έβγαζε χρήματα από τη ρωσοφοβία που είναι καλοπληρωμένη στη Δύση».

