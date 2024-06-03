Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι απέτρεψε μια πρόσφατη απόπειρα της Χαμάς να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Ισραήλ, η οποία οργανώθηκε από μέλη της ομάδας στην Τουρκία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών Σιν Μπετ, στις 15 Μαρτίου, ο Άνας Σούρμαν, ένας Παλαιστίνιος με καταγωγή από την πόλη Τουλκαρέμ της Δυτικής Όχθης αλλά που κατοικεί στην Ιορδανία, συνελήφθη στη Ναμπλούς για την ύποπτη συμμετοχή του στο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης.

Η υπηρεσία αναφέρει ότι στη διάρκεια της ανάκρισής του αποκαλύφθηκε ότι τον Δεκέμβριο του 2023, στρατολογήθηκε από τον Ιμάντ Αμπίντ, στέλεχος της Χαμάς που ζει στην Τουρκία, που κατάγεται επίσης από τη Δυτική Όχθη.

Ο Σούρμαν συμφώνησε να πραγματοποιήσει βομβιστική επίθεση στο Ισραήλ αυτοκτονίας για λογαριασμό της Χαμάς, αναφέρει η Σιν Μπετ.

Η Σιν Μπετ αναφέρει ότι ως μέρος των σχεδίων πριν από την επίθεση, ο επίδοξος βομβιστής αυτοκτονίας κινηματογράφησε μια τη διαθήκη του, έκανε μαθήματα μοτοσικλέτας που θα χρησιμοποιούσε στην επίθεση και έλαβε χρήματα και οδηγίες για να πραγματοποιήσει τη βομβιστική επίθεση, σύμφωνα με τις οποίες θα συνέλλεγε τον εκρηκτικό μηχανισμό από μια κρυφή τοποθεσία στη Δυτική Όχθη.

Η μεγάλη βόμβα κατακερματισμού, βάρους περίπου 12 κιλών, κατασχέθηκε από τη Σιν Μπετ από μια πηγή στη Δυτική Όχθη, αναφέρει η υπηρεσία ασφαλείας. Δίπλα στη βόμβα βρέθηκαν γραπτές οδηγίες για το πώς να πραγματοποιήσει την επίθεση.

Πρόσθετα μέλη της Χαμάς που συμμετείχαν στο σχέδιο συνελήφθησαν επίσης, με τη Σιν Μπετ να λέει ότι ήταν μέρος ενός τρομοκρατικού δικτύου στη Ναμπλούς.

Το πρακτορείο αναφέρει ότι αυτά τα μέλη της Χαμάς συμμετείχαν στην κατασκευή της βόμβας και στην υπόθαλψη του Σούρμαν.

Ο Σούρμαν κατηγορήθηκε για πολλά σοβαρά αδικήματα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της «απόπειρας σκόπιμης πρόκλησης θανάτου» - που ισοδυναμεί με απόπειρα φόνου σύμφωνα με τον στρατιωτικό νόμο - καθώς και για συμμετοχή σε τρομοκρατική ομάδα.

Πέντε ακόμη κάτοικοι της Ναμπλούς κατηγορήθηκαν για τα ίδια αδικήματα, αναφέρει η Σιν Μπετ.

Η υπηρεσία πληροφοριών αναφέρει ότι η έρευνά της «αποκάλυψε περιχαράκωση της Χαμάς στην Τουρκία και συμμετοχή μελών της στην οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων στο Ισραήλ».



Πηγή: skai.gr

