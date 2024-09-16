Στο Περού καταστράφηκαν 160.000 και πλέον στρέμματα παράνομων καλλιεργειών κόκας σε 8 μήνες

Οι αρχές του Περού κατέστρεψαν από τον Ιανουάριο ως τις αρχές Σεπτεμβρίου παράνομες καλλιέργειες φύλλων κόκας με έκταση που ξεπερνούσε τα 160.000 στρέμματα, ανακοίνωσε χθες Κυριακή η κυβέρνηση της χώρας, η οποία συγκαταλέγεται στους βασικούς παραγωγούς σε διεθνές επίπεδο του φυτού αυτού, τα φύλλα του οποίου είναι η βάση στην παραγωγή κοκαΐνης.

«Συνολικά, καταστράφηκαν μέχρι σήμερα 162.260 στρέμματα παράνομων καλλιεργειών κόκας προοριζόμενης για την παραγωγή ναρκωτικού», διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι περουβιανές αρχές εκτίμησαν πως έτσι «απετράπη η δυνητική παραγωγή 146 τόνων υδροχλωρικής κοκαΐνης».

Η Λίμα έχει φιλοδοξία να καταστραφούν ως το τέλος της χρονιάς 250.000 στρέμματα, έναντι 225.000 το 2023.

Η καλλιέργεια κόκας είναι εν μέρει νόμιμη στο Περού, όταν προορίζεται για θεραπευτικούς και παραδοσιακούς σκοπούς — όμως σχεδόν το σύνολο της παραγωγής κατευθύνεται σε κυκλώματα παραγωγής ναρκωτικών.

Έξι εκατομμύρια Περουβιανοί καταναλώνουν φύλλα κόκας εντός του πλαισίου του νόμου, σύμφωνα με την εθνική επιτροπή για την ανάπτυξη και τη ζωή χωρίς ναρκωτικά (DEVIDA).

Το Περού συγκαταλέγεται στα κράτη με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο, που ανέρχεται σε επίπεδο χονδρικά ίσο με αυτό της Βολιβίας, πίσω μόνο από την Κολομβία.

Στη χώρα παράγονται περίπου 400 τόνοι του ναρκωτικού αυτού σε ετήσια βάση, σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.