Νίγηρας: Προσωπικότητες καλούν να αφεθεί ελεύθερος ο ανατραπείς πρόεδρος Μπαζούμ

Κάπου τριάντα προσωπικότητες, ανάμεσά τους οι νομπελίστες ειρήνης Ντένις Μουκουέγκε και Γουόλε Σογίνκα, κάλεσαν να απελευθερωθεί ο πρώην πρόεδρος του Νίγηρα, ο Μοαμέντ Μπαζούμ, ο οποίος παραμένει πάντα υπό κράτηση αφότου έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα που τον ανέτρεψε, τον Ιούλιο του 2023, με άρθρο που συνυπέγραψαν και δημοσίευσε χθες Κυριακή η γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Οι συγγραφείς του κειμένου-έκκλησης αυτού τονίζουν ότι ο κ. Μπαζούμ και η σύζυγός του Αντιζά, η οποία επίσης παραμένει υπό κράτηση, είναι «θύματα αυθαίρετης φυλάκισης» που έχει «εξαιρετικά οδυνηρές συνέπειες» για την οικογένειά τους και «ασφαλώς για τους Νιγήριους» συνολικά.

Αφότου έγινε το στρατιωτικό πραξικόπημα της 26ης Ιουλίου 2023, όταν ο στρατηγός Αμπντουραμάν Τσιανί, ο πρώην διοικητής της προεδρικής φρουράς, στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου, κατέλαβε την εξουσία, το ζευγάρι κρατείται υπό «αυστηρή επιτήρηση οπλισμένων ανδρών», χωρίς «καμιά επικοινωνία με τον έξω κόσμο», υπό «πολύ αυστηρές» συνθήκες, επισημαίνουν οι συγγραφείς, ανάμεσα στους οποίους είναι επίσης ο συγγραφέας Ασίλ Μπεμπέ από το Καμερούν και ο Κένεθ Ροθ, ο πρώην διευθυντής του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

Τονίζουν πως μέχρι σήμερα δεν έχει απαγγελθεί «καμιά κατηγορία» στον πρώην πρόεδρο, ούτε έχει δοθεί καμιά εξήγηση «για την κράτησή του», που παρατείνεται.

Θεωρούν αντίθετα ότι με τη στέρηση της ελευθερίας του «οι πραξικοπηματίες εννοούν να πληρώσει ο πρόεδρος Μπαζούμ το τίμημα για τον αποφασιστικό αγώνα του για τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου» και «ακόμη περισσότερο, το τίμημα για τη μάχη του εναντίον της διαφθοράς και της κατάχρησης δημοσίων κεφαλαίων».

Απευθύνουν έκκληση «στους πολιτικούς της Αφρικής και του κόσμου» να απαιτήσουν «την απελευθέρωση του δημοκρατικά εκλεγμένου αρχηγού του κράτους» που κατ’ αυτούς πάντα ενεργούσε με γνώμονα «το κοινό καλό του νιγήριου λαού».

Αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του από την αποικιακή δύναμη, τη Γαλλία, το 1960, ο Νίγηρας γνώρισε πέντε στρατιωτικά πραξικοπήματα και δυο απόπειρες πραξικοπημάτων.

Όταν κατέλαβαν την εξουσία πριν από έναν χρόνο και πλέον, οι στρατιωτικοί επικαλέστηκαν την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας.

Όμως οι επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων κλιμακώθηκαν: σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, έχουν χάσει τη ζωή τους τον τελευταίο χρόνο κάπου 1.500 άνθρωποι, στρατιωτικοί και άμαχοι, έναντι 650 την περίοδο από τον Ιούλιο του 2022 ως τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

