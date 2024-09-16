Επιδρομή της Ρωσίας με drones στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας

Νέα ρωσική επιδρομή με drones εξαπολύθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχουν ενεργοποιηθεί μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας για να την αποκρούσουν, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα μέσω Telegram.

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς μετέδωσαν πως άκουσαν αρκετές δυνατές εκρήξεις, που κατά την εκτίμησή τους οφείλονταν σε καταρρίψεις από αντιαεροπορικά συστήματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

