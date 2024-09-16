Κίνα: Ο τυφώνας Μπεμπίνκα φθάνει στη Σαγκάη,- Ο ισχυρότερος από το 1949

Ο τυφώνας Μπεμπίνκα —ο οποίος κατατάσσεται στην κατηγορία 1 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον— έφθασε πάνω από το έδαφος στη Σαγκάη σήμερα· είναι το ισχυρότερο τέτοιο φαινόμενο που πλήττει απευθείας την κινεζική μεγαλούπολη εδώ και πάνω από επτά δεκαετίες.

Με ανέμους ταχύτητας ως και 151 χιλιομέτρων κατοίκων, ο Μπεμπίνκα έφθασε στην πόλη των περίπου 25 εκατομμυρίων κατοίκων περί τις 07:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για το ισχυρότερο ακραίο φαινόμενο στη Σαγκάη αφότου την έπληξε ο τυφώνας Γκλόρια, το 1949.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

