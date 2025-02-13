Λογαριασμός
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Ανησυχεί μήπως οι ΗΠΑ "παραχωρήσουν τα πάντα" στη Ρωσία - «Εσείς, τι έχετε στο μανίκι σας;»

Ο υπουργός Άμυνας της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, εξέφρασε σήμερα ανησυχίες ότι η νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ μπορεί να "παραδώσει τα πάντα" στη Ρωσία κατά τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η Γαλλία ανησυχεί ότι η νέα αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να "παραχωρήσει τα πάντα" στη Ρωσία κατά τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Σεμπαστιάν Λεκορνί.

«Την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ λέει: 'πρέπει να διαπραγματευτούμε, πρέπει να επιβάλουμε την ειρήνη δια της ισχύος', η δική μας ανησυχία στο Παρίσι είναι μήπως αυτή η δύναμη είναι μόνο αδυναμία», δήλωσε ο Λεκορνί στο τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

Καθώς η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα στην Ουκρανία, στο πλαίσιο ενδεχόμενης ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, «εσείς, τι έχετε στο μανίκι σας;», διερωτήθηκε. «Στο βάθος αυτό που μπορεί να μας ανησυχεί, είναι ότι στο τέλος, η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να παραχωρήσει τα πάντα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

