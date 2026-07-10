Στο μικροσκόπιο της Σκότλαντ Γιαρντ δωρεές εκατοντάδων χιλιάδων προς το Reform UK

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Σε θρίλερ για τον Νάιτζελ Φάρατζ εξελίσσεται η υπόθεση των οικονομικών ενισχύσεων προς το κόμμα του, Reform UK, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου διεξάγει ποινική έρευνα για δωρεές ύψους τουλάχιστον 500.000 λιρών.

Τα χρήματα αυτά προήλθαν από τη Φιόνα Κότρελ, μητέρα του 32χρονου Τζορτζ Κότρελ ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για απάτη και χρηματοδοτούσε κρυφά τον Φάρατζ.

Η Σκότλαντ Γιαρντ εξετάζει την υπόθεση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο για τυχόν ποινικά αδικήματα που αφορούν την «αποφυγή των περιορισμών στις δωρεές».

Η έρευνα άνοιξε τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, επτά μήνες μετά τις γενικές εκλογές, κατόπιν παραπομπής από την εκλογική επιτροπή. Μέχρι στιγμής, οι αρχές έχουν ανακρίνει δύο άτομα ως υπόπτους, χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις.

Η προσοχή των αρχών επικεντρώνεται σε δύο πληρωμές των 250.000 λιρών η καθεμία, οι οποίες κατατέθηκαν στον λογαριασμό του Reform UK τον Μάιο του 2024.

Οι εν λόγω δωρεές έγιναν λίγο πριν ο Νάιτζελ Φάρατζ ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του για τις εθνικές εκλογές του Ιουλίου του ίδιου έτους.

Πέρα όμως από τις 500.000 λίρες που ερευνά η αστυνομία, γύρω από την 67χρονη αριστοκράτισσα, η οποία τη δεκαετία του '70 φέρεται να είχε σχέση με τον (τότε) πρίγκιπα Κάρολο, περιστρέφονται κι άλλα μεγάλα ποσά.

Παραμένει ασαφές αν αυτά συνδέονται με την τρέχουσα ποινική έρευνα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια επιπλέον πληρωμή προς το κόμμα πέρυσι αλλά και ένα ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών που η Κότρελ κατέθεσε σε εταιρεία του αναπληρωτή ηγέτη του Reform, Ρίτσαρντ Τάις, με τα μισά από αυτά τα χρήματα να καταλήγουν τελικά στο κόμμα.

Για το τελευταίο ποσό, μάλιστα, δημοσίευμα του Guardian αποκάλυψε ότι η εθνική υπηρεσία εγκλήματος αδυνατεί να εντοπίσει την αρχική του πηγή.

Η Κότρελ δεν είχε ποτέ ιστορικό πολιτικών δωρεών. Σε νομικό έγγραφο του 2023 δήλωνε «συνταξιούχος στιλίστρια» και διατηρεί μια μαρίνα στο Γκλόστερσαϊρ.

Ακόμα και η περιουσία του συζύγου της, Μαρκ Κότρελ, που πέθανε το 2023, έφτανε το 1,5 εκατομμύριο λίρες. Το πώς κατάφερε, επομένως, να συγκεντρώσει όλα αυτά τα ποσά για πολιτικές δωρεές παραμένει μυστήριο, με την ίδια να αρνείται να απαντήσει σε ερωτήσεις εδώ και έναν χρόνο.

Την ίδια ώρα, ο γιος της, Τζορτζ, βρίσκεται στο Μαυροβούνιο όπου δραστηριοποιείται στον τζόγο μέσω κρυπτονομισμάτων, έχοντας μεταφέρει εκεί τη φορολογική του κατοικία. Αυτό καθιστά αμφίβολο το αν έχει δικαίωμα να χρηματοδοτεί βρετανικά κόμματα, καθώς για να το κάνει νομίμως θα έπρεπε να εμφανίζεται στους εκλογικούς καταλόγους του Ηνωμένου Βασιλείου ή να έχει βρετανική εταιρεία.

Αν και το δημοσίευμα ξεκαθαρίζει ότι ο ίδιος ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν βρίσκεται υπό αστυνομική έρευνα, η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη για τον ίδιο. Οι νέες αποκαλύψεις αναζωπυρώνουν το σκάνδαλο γύρω από τις κρυφές παροχές που απολάμβανε από τον Τζορτζ Κότρελ, οι οποίες κάλυπταν από σοφέρ και ασφάλεια μέχρι τη χρήση μιας πολυτελούς κατοικίας κοντά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Ο Φάρατζ επιμένει ότι αποφάσισε να κατεβεί στις εκλογές στις 3 Ιουνίου 2024, υποστηρίζοντας ότι δεν δεσμευόταν από τους κοινοβουλευτικούς κανόνες όταν έγιναν οι πληρωμές.

Το γεγονός, όμως, ότι οι δωρεές της Κότρελ έγιναν λίγες ημέρες νωρίτερα, γεννά δύο καίρια ερωτήματα. Τι γνώριζε για την προέλευση αυτών των χρημάτων και πότε έμαθε ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις δωρεές προς το κόμμα του;

Πηγή: skai.gr

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