Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας αντιδραστήρας του πυρηνικού σταθμού Πακς λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

Ο πυρηνικός σταθμός Πακς της Ουγγαρίας θα κλείσει έναν από τους τέσσερις αντιδραστήρες του από σήμερα το απόγευμα, λόγω της χαμηλής στάθμης των υδάτων του ποταμού Δούναβη, ο οποίος τροφοδοτεί με νερό ψύξης τη μονάδα αυτή, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία MVM.

Η στάθμη του Δούναβη έχει πέσει τόσο χαμηλά, καταγράφοντας ρεκόρ όλων των εποχών. Ως αποτέλεσμα, παρουσιάζονται προβλήματα στις υδάτινες μεταφορές και τις κρουαζιέρες στον ποταμό, μια από τις πιο πολυσύχναστες υδάτινες οδούς της Ευρώπης.

Το εργοστάσιο, το οποίο διαθέτει τέσσερις αντιδραστήρες ρωσικής κατασκευής με συνολική ισχύ 2 γιγαβάτ, παράγει σχεδόν τη μισή ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται η Ουγγαρία. Τη Δευτέρα είχε μειώσει ήδη την παραγωγή του, σε άλλη μονάδα, κατά 254 μεγαβάτ.

Με το σημερινό κλείσιμο του αντιδραστήρα η παραγωγή θα μειωθεί περίπου στο 60% της δυναμικότητας του εργοστασίου.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Λάσλο Γκάιντος δήλωσε νωρίτερα ότι οι ουγγρικές αρχές διαχείρισης υδάτινων πόρων είναι σε ετοιμότητα ώστε να διασφαλίσουν ότι το εργοστάσιο θα διαθέτει επαρκές νερό για την ψύξη των αντιδραστήρων του. Είπε ότι οι αρχές έχουν τοποθετήσει τέσσερις πλωτές εξέδρες με αντλίες και δύο πλωτούς γερανούς κοντά στο Πακς, για να χρησιμοποιηθούν εάν υπάρξει ανάγκη, καθώς η στάθμη προβλέπει να πέσει ακόμη περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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