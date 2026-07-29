Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η Μαίρη Νταλμάς, η λαϊκή τραγουδίστρια και ηθοποιός που άφησε το δικό της αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι, τον κινηματογράφο και το θέατρο. Με μια πολυετή καλλιτεχνική πορεία, υπήρξε μία από τις χαρακτηριστικές φωνές του λαϊκού τραγουδιού, γνωρίζοντας ιδιαίτερη επιτυχία στις δεκαετίες του '60, του '70 και του '80, όταν μεσουρανούσε στις μεγάλες λαϊκές πίστες της Αθήνας.

Η Μαίρη Νταλμάς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1946 και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της διαδρομή τη δεκαετία του 1960. Από τα πρώτα της βήματα ασχολήθηκε με το λαϊκό τραγούδι, συνεργαζόμενη με σημαντικούς καλλιτέχνες της εποχής, ανάμεσά τους και ο Πέτρος Αναγνωστάκης. Οι εμφανίσεις της στην Ιερά Οδό και στα γνωστά νυχτερινά κέντρα της παραλιακής την έκαναν ιδιαίτερα αγαπητή στο κοινό, το οποίο την ακολούθησε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Παράλληλα με τη δισκογραφική και μουσική της πορεία, η Μαίρη Νταλμάς ανέπτυξε αξιόλογη παρουσία στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Συμμετείχε τόσο ως ηθοποιός όσο και ερμηνεύτρια σε αρκετές ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές της δεκαετίας του 1960, αφήνοντας το στίγμα της σε ταινίες όπως Το τεμπελόσκυλο (1963), Ένα παιδί χωρίς όνομα (1964), Σπαραγμός (1965) και Μην αδικήσεις ορφανή (1966).

Η καλλιτεχνική της δραστηριότητα επεκτάθηκε και στην τηλεόραση, όπου συμμετείχε σε δημοφιλείς σειρές, μεταξύ των οποίων: «Και πρώτος ο δικός σου», «Μια Αντωνία... με Φ.Π.Α.» και «Ο ευρωγκόμενος».

Πηγή: skai.gr

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