Στο Ισραήλ θα ταξιδέψει αύριο, Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανού αξιωματούχου στους Times of Israel.

Το ταξίδι θα ανακοινωθεί επίσημα αργότερα σήμερα και θα επικεντρωθεί στην υποστήριξη της επιτυχούς εφαρμογής του σχεδίου εκεχειρίας της Ουάσινγκτον στη Γάζα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Αυτό έρχεται μετά τις επισκέψεις στο Ισραήλ του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζει Ντι Βανς και των απεσταλμένων των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στη χώρα αυτή την εβδομάδα. Αυτή θα είναι η τέταρτη επίσκεψη του Ρούμπιο στο Ισραήλ από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Βανς που έφτασε χθες στο Ισραήλ θα συναντηθεί σήμερα το πρωί με τον πρωθυπουργό της χώρας, Μπενιαμίν Νετανιχου. Οι δύο ηγέτες θα πραγματοποιήσουν διευρυμένη συνάντηση στις 11 π.μ. στην οποία θα συμμετάσχουν και οι βοηθοί τους. Έπειτα, ο Βανς θα μεταβεί στην Προεδρική Κατοικία για συνάντηση με τον Πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ το μεσημέρι.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.