Όρμπαν: Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν συνεχίζονται

Οι προετοιμασίες για τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη συνεχίζονται, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν την Τετάρτη, παρότι εχθές και από τις δύο πλευρές έγινε γνωστό ότι έχουν «παγώσει».

Η προγραμματιζόμενη συνάντηση αναβλήθηκε καθώς η απόρριψη από τη Μόσχα μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός στην Ουκρανία εκτροχίασε τις προσπάθειες διαπραγματεύσεων.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη συνεχίζονται. Η ημερομηνία είναι ακόμα άγνωστη. Όταν έρθει η ώρα, θα την κάνουμε», έγραψε ο Όρμπαν στο Facebook.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την προηγούμενη εβδομάδα ότι αυτός και ο Πούτιν θα συναντηθούν σύντομα στην Ουγγαρία για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Τρίτη, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν ήθελε να έχει μια «άσκοπη συνάντηση», αλλά άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και ότι «θα σας ειδοποιήσουμε τις επόμενες δύο ημέρες».



Πηγή: skai.gr

