Η Χαμάς καλεί τις ΗΠΑ να ασκήσουν «πίεση» στο Ισραήλ για μόνιμη κατάπαυση του πυρός

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς παρότρυνε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης με ανακοίνωσή του την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ασκήσει «πίεση» στο Ισραήλ προκειμένου να συναφθεί συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν «συνεχίζει να μιλάει περί συμφωνίας του Ισραήλ στην τελευταία πρόταση (για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός), αλλά δεν έχουμε ακούσει κανέναν ισραηλινό αξιωματούχο να εκφράζεται για το θέμα αυτό», αναφέρει η ανακοίνωση της Χαμάς. «Σε αυτό το πλαίσιο, καλούμε τον κ. Μπλίνκεν και την κυβέρνηση (του αμερικανού προέδρου Τζο) Μπάιντεν να ασκήσει πίεση απευθείας» στο Ισραήλ, πρόσθεσε το κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

