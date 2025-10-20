Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολλαπλές ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας cloud της Amazon, είναι εκτός λειτουργίας

Ο CEO της Perplexity λέει ότι η βασική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS - Διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως οι Robinhood, Snapchat και Perplexity είχαν προβλήματα

Προβλήματα

Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σε πολλές ιστοσελίδες σήμερα, Δευτέρα καθώς οι υπηρεσίες Amazon Web Services ήταν εκτός λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες, ανέφερε ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector.com.

Συγκεκριμένα, διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Robinhood, Snapchat και Perplexity, ήταν εκτός λειτουργίας σήμερα ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Perplexity λέει ότι η βασική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.

Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.

Το Venmo του Paypal ήταν επίσης εκτός λειτουργίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: προβλήματα Amazon
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark