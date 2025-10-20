Προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σε πολλές ιστοσελίδες σήμερα, Δευτέρα καθώς οι υπηρεσίες Amazon Web Services ήταν εκτός λειτουργίας για χιλιάδες χρήστες, ανέφερε ο ιστότοπος παρακολούθησης Downdetector.com.
Συγκεκριμένα, διαδικτυακές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των Robinhood, Snapchat και Perplexity, ήταν εκτός λειτουργίας σήμερα ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της Perplexity λέει ότι η βασική αιτία ήταν ένα πρόβλημα της AWS.
Οι Amazon.com, PrimeVideo και Alexa αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα, σύμφωνα με το Downdetector.
Το Venmo του Paypal ήταν επίσης εκτός λειτουργίας.
