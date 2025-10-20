Η εκεχειρία στη Γάζα, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, φαίνεται να έχει επιβιώσει από την πρώτη μεγάλη δοκιμασία της, καθώς το Ισραήλ και η Χαμάς επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στη συμφωνία, μετά τη δολοφονία δύο Ισραηλινών στρατιωτών στην περιοχή την Κυριακή, η οποία προκάλεσε κύματα αεροπορικών επιδρομών.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου την επιβολή της εκεχειρίας υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας.

Η Χαμάς και ο στρατιωτικός της βραχίονας, οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ (AQB), ανέφεραν την Κυριακή το πρωί ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην εκεχειρία και αρνήθηκαν κάθε συμμετοχή στην επίθεση εναντίον των ισραηλινών δυνάμεων.

Προχωρά η δεύτερη φάση της συμφωνίας

Η δηλωμένη δέσμευση για την εκεχειρία έρχεται καθώς οι βασικοί αρχιτέκτονες της συμφωνίας, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή, σύμφωνα με πηγές του CNN, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά στην εφαρμογή της επόμενης φάσης της συμφωνίας.

Ο αντιπρόεδρος Βανς αναμένεται επίσης να ηγηθεί μιας αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο CNN πηγές που είναι εξοικειωμένες με τα σχέδια.

«Η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας και συνεργαζόμαστε ενεργά με τους εταίρους μας για να το επιτύχουμε. Δεν θα δώσουμε λεπτομέρειες για τις ιδιωτικές διπλωματικές συνομιλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

Παραβίαση της εκεχειρίας

Νωρίτερα την Κυριακή, το Ισραήλ πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων σε όλη τη Γάζα, αφού κατηγόρησε τη Χαμάς για την επίθεση που στοίχισε τη ζωή σε δύο στρατιώτες των IDF – τον ταγματάρχη Yaniv Kula, 26 ετών, και τον επιλοχία Itay Yavetz –σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στη Γάζα μετά την κατάπαυση του πυρός.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 44 άτομα σε διάφορα μέρη της Γάζας την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία από τα νοσοκομεία της Γάζας.

Τόσο η Χαμάς όσο και ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησαν ο ένας τον άλλον για παραβίαση της εκεχειρίας.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, όπου πλήθη συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο al-Aqsa καθώς τα θύματα μεταφέρονταν εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

«Καθόμασταν σε μια καφετέρια, πίναμε τσάι και καφέ, και ξαφνικά ακούσαμε τα νέα. Αυτό είναι όλο που συνέβη», δήλωσε στο Reuters ο Sallih Salman, αδελφός ενός από τους νεκρούς Παλαιστινίους.

Εν μέσω των νέων επιθέσεων, η AQB δήλωσε ότι βρήκε το πτώμα ενός άλλου Ισραηλινού ομήρου κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων αναζήτησης και «θα το παραδώσει σήμερα, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες».

Η AQB προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση από τον ισραηλινό στρατό θα «εμποδίσει την αναζήτηση, την εκσκαφή και την ανάκτηση των πτωμάτων».

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας συνεχίζεται

Η παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ την Κυριακή ότι θα διακοπεί, όπως δήλωσε ανώτερος ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Η γρήγορη ανακοίνωση της συνέχισης της βοήθειας –λίγες μόνο ώρες μετά την αναγγελθείσα παύση– σημαίνει ότι οι παραδόσεις ενδέχεται να μην έχουν επηρεαστεί.

Η συνέχιση της βοήθειας από το Ισραήλ αποτελεί ένδειξη του στόχου διατήρησης των βασικών στοιχείων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, για την οποία μεσολάβησαν οι ΗΠΑ. Ωστόσο, το πέρασμα της Ράφα θα παραμείνει κλειστό, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, καθώς το Ισραήλ αναμένει την επιστροφή των σωμάτων των υπόλοιπων ομήρων.

Νωρίτερα φέτος, μια πρωτοβουλία που υποστηρίχθηκε από τον ΟΗΕ ανέφερε ότι τμήματα της Γάζας αντιμετώπιζαν λιμό και η εκεχειρία έδωσε ελπίδες για αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δέχεται πιέσεις να ανταποκριθεί σε τυχόν παραβιάσεις από ακροδεξιά κόμματα που υποστηρίζουν τον συνασπισμό του.

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γβίρ, χαρακτήρισε την επανέναρξη της βοήθειας ως «ντροπιαστική υποχώρηση».

«Όλα αυτά σε μια μέρα που η Χαμάς δολοφόνησε δύο στρατιώτες των IDF, συνεχίζει να παραβιάζει τη συμφωνία και αρνείται να παραδώσει όλα τα πτώματα των πεσόντων μας», έγραψε στο X, «Αρκετά με τις υποχωρήσεις».

Συγκρούσεις στη Ράφα

Το Ισραήλ πραγματοποίησε επιθέσεις στη Γάζα την Κυριακή, μετά από δήλωση ισραηλινού στρατιωτικού αξιωματούχου ότι η Χαμάς επιτέθηκε στις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, με ρουκέτες και πυρά από ελεύθερους σκοπευτές.

Η Χαμάς άνοιξε πυρ κατά των ισραηλινών δυνάμεων πέρα από την Κίτρινη Γραμμή –τη γραμμή πίσω από την οποία έχουν αποσυρθεί οι ισραηλινές δυνάμεις σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός– σε τρία ξεχωριστά περιστατικά την Κυριακή, σύμφωνα με άλλο στρατιωτικό αξιωματούχο.

Η AQB αρνήθηκε ότι γνωρίζει «οποιαδήποτε γεγονότα ή συγκρούσεις» στη Ράφα και δήλωσε ότι είναι προσηλωμένη στην εκεχειρία σε όλες τις περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.

Αν και πολλά παραμένουν άγνωστα σχετικά με το περιστατικό στη Ράφα, αυτό συνέβη το πρωί της Κυριακής, όταν η Χαμάς δήλωσε ότι η εσωτερική της δύναμη ασφαλείας Rada'a είχε ως στόχο μια «κρυψώνα» της υποστηριζόμενης από το Ισραήλ πολιτοφυλακής υπό την ηγεσία του Yasser Abu Shabab. Τον Ιούνιο, το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εξόπλιζε αρκετές τέτοιες πολιτοφυλακές σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη Χαμάς.

Ο Μοχάμαντ Σεχάδα, εμπειρογνώμονας για τη Γάζα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι αυτές οι πολιτοφυλακές λειτουργούν πλέον από περιοχές της Γάζας που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή, από όπου «κατεβαίνουν στην άλλη πλευρά της Γάζας, πραγματοποιούν επιθέσεις και στη συνέχεια επιστρέφουν στις προστατευόμενες περιοχές».

Από την έναρξη της εκεχειρίας την περασμένη εβδομάδα, η Χαμάς έχει πραγματοποιήσει αυτό που αποκαλεί «εκστρατεία ασφάλειας» με στόχο «συνεργάτες, μισθοφόρους, κλέφτες, ληστές και όσους συνεργάζονται με τον σιωνιστικό εχθρό σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας».

Οι εσωτερικές συγκρούσεις έχουν δημιουργήσει μια ασταθή κατάσταση ασφάλειας στην κατεστραμμένη Γάζα, με βίαιες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας εκτέλεσης οκτώ ατόμων σε μια πλατεία της πόλης της Γάζας, ενώ ένα μεγάλο πλήθος παρακολουθούσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.