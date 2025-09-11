Μια κοινή επιχείρηση μεταξύ αρκετών χωρών της κεντρικής Ευρώπης εντόπισε ένα φερόμενο ως κύκλωμα κατασκοπείας της Λευκορωσίας, στο οποίο φέρεται να περιλαμβανόταν ένας πρώην αναπληρωτής επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Μολδαβίας.

Ανακοίνωση της Eurojust, του φορέα συντονισμού ποινικής δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφερε ότι συνεργάστηκε με τις ρουμανικές, τσεχικές και ουγγρικές αρχές για να «συλλάβει ένα άτομο που ερευνήθηκε για το έγκλημα της προδοσίας μέσω διαβίβασης κρατικών μυστικών». Η Τσεχική Δημοκρατία απέλασε έναν Λευκορώσο διπλωμάτη για την υπόθεση, όπως και η Μολδαβία.

Η Eurojust δεν κατονόμασε τον κύριο ύποπτο, αλλά σύμφωνα με το ουγγρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Telex πρόκειται για τον Alexandru Balan, πρώην αναπληρωτή επικεφαλής της μολδαβικής υπηρεσίας πληροφοριών και για ένα διάστημα σύνδεσμος της στο Κίεβο. Ένας Μολδαβός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Balan ήταν ο συλληφθείς, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Alexandru Balan (στο κέντρο), πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της μολδαβικής υπηρεσίας πληροφοριών, ο οποίος κατονομάστηκε από ουγγρικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ως ο κύριος ύποπτος για την υπόθεση

Η Eurojust ανέφερε ότι ο ύποπτος είχε δύο συναντήσεις στη Βουδαπέστη το 2024 και το 2025 με αξιωματικούς της KGB, της υπηρεσίας πληροφοριών της Λευκορωσίας, όπου έλαβε χρήματα και οδηγίες. «Οι συναντήσεις έθεσαν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια της Ρουμανίας», δήλωσε ο φορέας.

Η Μολδαβία, της οποίας ηγείται η φιλοευρωπαϊκή πρόεδρος, Μάια Σάντου, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μάχης μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης σχετικά με την επιρροή σε αυτήν. Σε δημοψήφισμα πέρυσι, η χώρα ψήφισε με οριακή διαφορά υπέρ της μελλοντικής ένταξης στην ΕΕ και οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών λένε ότι η χώρα παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για τη Μόσχα. Βουλευτικές εκλογές αναμένονται στη χώρα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι είδους πληροφορίες θα μπορούσε να είχε παράσχει ο Balan στους Λευκορώσους. Από τότε που αποχώρησε από την υπηρεσία SIS της Μολδαβίας, συμμετείχε ενεργά σε σειρά συνεδρίων ασφαλείας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Μια ευρωπαϊκή πηγή πληροφοριών δήλωσε ότι η λευκορωσική KGB «επικεντρωνόταν κυρίως στη λευκορωσική διασπορά στην Ευρώπη», όπου εδρεύουν πολλές πολιτικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά πρόσθεσε ότι συνεργαζόταν όλο και πιο στενά με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και θα μπορούσε να βοηθά τους Ρώσους να πραγματοποιούν επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Στις περισσότερες άλλες μετασοβιετικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες έχουν χωριστεί σε ξεχωριστές υπηρεσίες. Ωστόσο, η KGB της Λευκορωσίας εξακολουθεί να λειτουργεί τόσο ως εγχώριο εργαλείο καταστολής, όσο και ως ξένη υπηρεσία πληροφοριών, όπως ακριβώς και ο σοβιετικός προκάτοχός της.

Ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών από μια χώρα της ΕΕ δήλωσε ότι πριν από το 2020, η KGB είχε εμπλακεί σε φιλικές επαφές με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες, καθώς ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, Αλεξάντερ Λουκασένκο, αναζητούσε μια εξισορρόπηση έναντι της ρωσικής κυριαρχίας στη Λευκορωσία.

Ωστόσο, αφού ο Λουκασένκο κατέστειλε ένα ευρύ κίνημα διαμαρτυρίας το καλοκαίρι του 2020, η Μόσχα επέβαλε την επιρροή της στη Λευκορωσία πιο έντονα. Ο Λουκασένκο απέλυσε τον επικεφαλής της KGB και τον διευθυντή του βραχίονα ξένων μυστικών υπηρεσιών, αντικαθιστώντας τους με προσωπικότητες που ήταν πιο δεκτικές στη Μόσχα.

Έκτοτε, η Λευκορωσία έχει πλησιάσει περισσότερο στο να γίνει υποτελής στη Ρωσία, με τον Λουκασένκο να αναγκάζεται να δεχτεί ρωσικά στρατεύματα να χρησιμοποιούν τη χώρα ως ορμητήριο για την εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Μια μεγάλη κοινή στρατιωτική άσκηση με τη Ρωσία πρόκειται να ξεκινήσει στη Λευκορωσία την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, ωστόσο, το Μινσκ έχει επίσης επιχειρήσει μια νέα διπλωματική προσέγγιση στις ΗΠΑ, και ο Λουκασένκο έχει αυτοανακηρυχθεί πιθανός μεσάζων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μίχαλ Κουντέλκα, επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας BIS στην Πράγα, δήλωσε ότι τα ανοιχτά σύνορα εντός της ζώνης Σένγκεν της Ευρώπης δυσκόλευαν τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας να σταματήσουν το έργο πληροφοριών των Ρώσων και Λευκορώσων κατασκόπων. «Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτές τις εχθρικές δραστηριότητες στην Ευρώπη, πρέπει να περιορίσουμε την κυκλοφορία διαπιστευμένων διπλωματών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία εντός της ζώνης Σένγκεν», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Το iSANS, ένα think tank με έδρα τη Βαρσοβία, ονόμασε τον διπλωμάτη που απελάθηκε από την Τσεχική Δημοκρατία ως Mikalai Dukshta, και είπε ότι ήταν υπάλληλος της KGB, που εργαζόταν υπό την κάλυψη της ταυτότητας ως σύμβουλος διοικητικών υποθέσεων στην πρεσβεία της Λευκορωσίας στην Πράγα. Μια πηγή στις τσεχικές υπηρεσίες ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι ο Dukshta ήταν ο απελαθείς διπλωμάτης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.