«Μαζική» ουκρανική επίθεση με drones στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας - Εντολή στα παιδιά να μείνουν σπίτι

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια  έκλεισαν τα εμπορικά κέντρα και τα σχολεία 

μπελγκοροντ

Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ έδωσαν έκλεισαν σήμερα τα σχολεία και τα εμπορικά κέντρα καθώς η περιοχή δέχεται άλλη μια επίθεση από ουκρανικά drones.

Οι αρχές έδωσαν  εντολή τα παιδιά να παραμείνουν στο σπίτι και έκλεισαν τα εμπορικά κέντρα εξαιτίας «μαζικής» ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Συντρίμμια από drones έπεσαν και χθες στην πόλη του Μπέλγκοροντ, σε σπίτια και στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές στις προσόψεις και τα τζάμια σπιτιών και κτιρίων. 

Φωτ. αρχείου 

TAGS: Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Επίθεση Drones
