Οι αρχές στη ρωσική περιφέρεια του Μπελγκορόντ έδωσαν έκλεισαν σήμερα τα σχολεία και τα εμπορικά κέντρα καθώς η περιοχή δέχεται άλλη μια επίθεση από ουκρανικά drones.

Οι αρχές έδωσαν εντολή τα παιδιά να παραμείνουν στο σπίτι και έκλεισαν τα εμπορικά κέντρα εξαιτίας «μαζικής» ουκρανικής επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βιατσεσλάβ Γκλάντκοφ.

Συντρίμμια από drones έπεσαν και χθες στην πόλη του Μπέλγκοροντ, σε σπίτια και στο κτίριο της περιφερειακής κυβέρνησης, προκαλώντας πυρκαγιές και ζημιές στις προσόψεις και τα τζάμια σπιτιών και κτιρίων.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.