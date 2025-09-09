Τουσκ: Η Πολωνία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία την Πέμπτη λόγω των ασκήσεων Zapad

Η Πολωνία κλείνει τα σύνορά της με τη Λευκορωσία την Πέμπτη τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, λόγω των στρατιωτικών ασκήσεων Zapad που πραγματοποιούνται στη Λευκορωσία, δήλωσε την Τρίτη ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, σύμφωνα με το Reuters.

Σημειώνεται πως για τις πολεμικές ασκήσεις Zapad 2025 προετοιμάζεται το Κρεμλίνο μαζί με τη σύμμαχό του, τη Λευκορωσία, τις πρώτες από την ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 δημιουργώντας έντονη ανησυχία στις γειτονικές χώρες για το ποιες είναι οι πραγματικές του προθέσεις και κατά πόσο προετοιμάζεται για μια πιθανή σύγκρουση με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με το Politico.

Οι ασκήσεις, που θα διεξαχθούν από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνουν ορισμένους ελιγμούς κοντά στην Πολωνία και τη Λιθουανία.

«Πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις ασκήσεις κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Τόσο οι γειτονικές χώρες όσο και το ίδιο το ΝΑΤΟ τις αντιμετωπίζουν με τη μέγιστη σοβαρότητα», δήλωσε ο Λιθουανός αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Τόμας Γκοντλιάουσκας. «Η Λιθουανία και οι σύμμαχοί μας είναι προετοιμασμένοι, ενωμένοι και θα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, έτοιμοι να αντιδράσουν εάν χρειαστεί».

Σε απάντηση, οι χώρες του ΝΑΤΟ που συνορεύουν με τη Ρωσία διεξάγουν τις δικές τους πολεμικές ασκήσεις. Δέκα χώρες του ΝΑΤΟ θα συμμετάσχουν στην άσκηση Tarassis 25 της Βόρειας Ευρώπης, ενώ η Λιθουανία θα πραγματοποιήσει τη δική της άσκηση εθνικής άμυνας Thunder Strike.

Η Πολωνία διοργανώνει αυτή την εβδομάδα την άσκηση Iron Defender-25 όπου θα συμμετέχουν 30.000 στρατιώτες.

«Η Πολωνία θα ανταποκριθεί στις ασκήσεις Zapad 2025... με τον κατάλληλο τρόπο από πολωνικής πλευράς», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας της χώρας στον πολωνικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RMF.

Η Ρωσία διεξάγει ασκήσεις Zapad περίπου κάθε τέσσερα χρόνια από το 1999. Αν και επίσημα πρόκειται για αμυντικές ασκήσεις, αυτή του 2009 προσομοίωσε μια πυρηνική επίθεση στη Βαρσοβία και η άσκηση του 2021 οδήγησε σε μαζική συγκέντρωση δυνάμεων στη Λευκορωσία, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν μήνες αργότερα για να επιτεθούν στην Ουκρανία.

Με την ανησυχία στο ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε ένα μέλος της συμμαχίας να αυξάνεται καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται - πιθανώς σε χώρες της Βαλτικής - η συμμαχία παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τις ρωσικές κινήσεις για να δει αν η Zapad δίνει ενδείξεις για μια μελλοντική επίθεση, δήλωσε ο Tomas Janeliūnas, καθηγητής στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Βίλνιους.

«Το ΝΑΤΟ παρακολουθεί πολύ στενά τη στρατιωτική δραστηριότητα της Ρωσίας. Δεν βλέπουμε καμία άμεση στρατιωτική απειλή εναντίον οποιουδήποτε συμμάχου του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε σε εγρήγορση», ανέφερε η συμμαχία σε γραπτό σχόλιο.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης ρωσικά και λευκορωσικά στρατεύματα θα εξασκηθούν στον σχεδιασμό χρήσης των πυραυλικών συστημάτων Oreshnik με πυρηνική ικανότητα.

Η Ρωσία διεξάγει επίσης τρεις ακόμη ξεχωριστές ασκήσεις με χώρες του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφαλείας (ΟΣΣΑ) αποκρύπτοντας το πραγματικό μέγεθος των ασκήσεων, δήλωσε το Γερμανικό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων.

Ο ΟΣΣΑ περιλαμβάνει τη Ρωσία, τη Λευκορωσία, την Αρμενία, το Καζακστάν, το Κιργιστάν και το Τατζικιστάν.

«Τα σενάρια αυτών των ασκήσεων αναμένεται να υποδείξουν το είδος του πολέμου για τον οποίο προετοιμάζεται η Ρωσία εναντίον της Δύσης», ανέφερε.

Η άσκηση Zapad θα καλύψει τις στρατιωτικές περιοχές της Μόσχας και του Λένινγκραντ της Ρωσίας, τον θύλακα του Καλίνινγκραντ, την περιοχή της Αρκτικής, τις θάλασσες της Βαλτικής και του Μπάρεντς και τη Λευκορωσία.

Ορισμένες ασκήσεις — κοντά στο χωριό Γκόζα της Λευκορωσίας και στο Ντομπροβόλσκ του Καλίνινγκραντ — θα πραγματοποιηθούν μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από την Πολωνία και τη Λιθουανία. Στρατεύματα θα αναπτυχθούν επίσης εκατέρωθεν του κενού Σουβάλκι, του διαδρόμου μήκους 70 χιλιομέτρων μεταξύ Λευκορωσίας και Καλίνινγκραντ, που θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο ευάλωτα αμυντικά σημεία της Ευρώπης.

Οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Λιθουανίας αναμένουν ότι έως και 30.000 στρατιώτες θα συμμετάσχουν στην άσκηση Zapad - πολύ λιγότεροι από ό,τι το 2021, όπου συμμετείχαν περίπου 200.000 στρατιώτες. Αυτό απέχει πολύ από το τι θα χρειαζόταν η Ρωσία για να επιτεθεί σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, ειδικά καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη, δήλωσε ο Janeliūnas.

Ωστόσο, η Μόσχα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις ασκήσεις για να δοκιμάσει την αντίδραση του ΝΑΤΟ σε προκλήσεις όπως παραβιάσεις του εναέριου χώρου, κυβερνοεπιθέσεις ή ακόμη και δολιοφθορά πολιτικών υποδομών — αξιολογώντας πόσο γρήγορα αντιδρούν οι σύμμαχοι αν και τέτοιου είδους κινήσεις αυξάνουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης.

«Είναι απολύτως πιθανό ορισμένα σήματα που συμπίπτουν να μπορούν να ερμηνευθούν ως πραγματική επίθεση σε χώρες του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Janeliūnas. «Πρέπει να κατανοήσει κανείς ένα απλό γεγονός: Κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων, όταν τα όπλα είναι έτοιμα... είναι συχνά δύσκολο να διακρίνει κανείς την προσομοίωση από την πραγματική στρατιωτική δράση» κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.