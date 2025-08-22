Οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ θα μεταβούν την ερχόμενη Τετάρτη 27 Αυγούστου στο Κισινάου για μια επίσκεψη υποστήριξης προς τη Μολδαβία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρες αποσταθεροποίησης, ανακοίνωσε σήμερα η γαλλική προεδρία.

Έπειτα από πρόσκληση της φιλοευρωπαίας προέδρου Μάγια Σάντου, οι τρεις ηγέτες θα μεταβούν στο Κισινάου με την ευκαιρία της 34ης επετείου της ανεξαρτησίας της χώρας για να «επαναβεβαιώσουν εκεί την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και τον ευρωπαϊκό δρόμο της Μολδαβίας.

Η αρχηγός του κράτους, η οποία κέρδισε το Νοέμβριο 2024 τις προεδρικές εκλογές και υποστηρίζει την Ουκρανία, κατηγόρησε στα τέλη Ιουλίου τη Ρωσία ότι διεξάγει μια περίπλοκη και συντονισμένη επιχείρηση ανάμιξης «χωρίς προηγούμενο» για να φέρει στο στρατόπεδό της τη φιλοευρωπαϊκή Μολδαβία στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου.

Η Μόσχα θέλει να μπορέσει «από το φθινόπωρο» «να θέσει υπό τον έλεγχό της» αυτή τη χώρα που συνορεύει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία, χάρη σε μηχανισμούς εξαγοράς ψήφων και χρηματοδοτήσεων με «κρυπτονομίσματα», έχοντας προβλέψει για το λόγο αυτό δαπάνη «100 εκατομμυρίων ευρώ», είχε καταγγείλει η πρόεδρος επισημαίνοντας επίσης τις ευθύνες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram.

Η Μάγια Σάντου κατηγόρησε τις δύο κύριες δυνάμεις της αντιπολίτευσης ότι χρησιμοποιούν το σχέδιο αυτό για να της στερήσουν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο, που θα έφερνε αυτή την πρώην σοβιετική δημοκρατία πιο κοντά στην ολοκlήρωσή της στην ΕΕ.

Το κόμμα «Δράση και Αλληλεγγύη» (PAS) της Μάγια Σάντου είναι με διαφορά πρώτο στην πρόθεση ψήφου (39%) στην τελευταία δημοσκόπηση, που χρονολογείται από τα μέσα Ιουλίου.

Στη διάρκεια συνάντησής του στις 10 Μαρτίου στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων με την Μάγια Σάντου, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε ήδη καταγγείλει τις «όλο και πιο ξεδιάντροπες ρωσικές απόπειρες αποσταθεροποίησης» της Μολδαβίας και των «δημοκρατικών θεσμών» της.

Ο Μακρόν είχε εκφράσει την επιθυμία «να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία μας ώστε να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Μολδαβίας έναντι της ξένης ανάμιξης».

Η Μολδαβία θεωρείται από τους δυτικούς εξαιρετικά ευάλωτη μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Περιλαμβάνει μέσα στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορά της την Υπερδνειστερία, μια φιλορωσική περιφέρεια που επιδιώκει την απόσχισή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

