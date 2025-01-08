Αυτός ο Ιάπωνας βγάζει σχεδόν 80.000 ευρώ τον χρόνο χωρίς να κάνει τίποτα

Όταν ο Ιάπωνας Shoji Morimoto απολύθηκε από τη δουλειά του το 2018, ο προϊστάμενός του τον είχε επικρίνει για έλλειψη πρωτοβουλιών λέγοντας του πως «δεν έκανε τίποτα» για την εταιρεία. Ο ίδιος όμως έχει μια κερδοφόρα καριέρα σήμερα, μην κάνοντας απολύτως τίποτα!

Γνωστός ως ο τύπος που «δεν κάνει τίποτα» στην Ιαπωνία, η καθημερινή δουλειά του Morimoto είναι να χρεώνει κόσμο που απλά θέλει κάποιον για παρέα!

Τα αιτήματα που δέχεται είναι από το να περιμένει έναν μαραθωνοδρόμο στον τερματισμό ή να καλεί σε βιντεοκλήση κάποια πελάτισσα που ανακαινίζει ή καθαρίζει το σπίτι της και θέλει κάποιον για τηλεφωνική παρέα.

Μάλιστα, μια φορά, ένας πελάτης που δεν μπόρεσε να παρευρεθεί σε μια συναυλία με έναν φίλο, νοίκιασε τον Morimoto για να πάρει τη θέση του.

Ο 41χρονος πληρώνεται για να εμφανίζεται σε περιστάσεις χωρίς να κάνει τίποτα παραπάνω από ό,τι του έχει ζητηθεί. Από τις υπηρεσίες του εξαιρούνται οι σεξουαλικές χάρες.

«Έχω βρεθεί σε αντικειμενικά δύσκολες καταστάσεις, όπως να στέκομαι στην ουρά κάτω από τον καυτό ήλιο, να στέκομαι επί ώρες στο τσουχτερό κρύο, να παρευρίσκομαι σε πάρτι μόνο με αγνώστους και να στέκομαι μόνος σε μια σκηνή μπροστά σε ένα μεγάλο ακροατήριο χωρίς να κάνω τίποτα», δήλωσε ο Morimoto, πατέρας ενός 7χρονου παιδιού στο CNBC Make It.

«Ωστόσο, όποια ατυχία κι αν έχω βιώσει, αισθάνομαι ότι είναι κάτι ξεχωριστό που συνέβη μόνο και μόνο επειδή κάνω αυτή τη δουλειά, οπότε τα εκτιμώ», τονίζει.

Η μεγαλύτερη σε χρόνο εργασία του Morimoto ήταν ένα ταξίδι 17 ωρών με τρένο. Υπήρξαν επίσης αρκετά αιτήματα απλά να ακούει για τις κακές ημέρες που είχαν οι πελάτες του. Ωστόσο, όταν πρόκειται για συζητήσεις, ο Morimoto προσφέρει τα ελάχιστα και τις πιο απλές απαντήσεις. Με άλλα λόγια, γνέφει και ακούει προσεκτικά, αλλά φροντίζει να μην το παίζει ψυχολόγος.

Δώστε όσα θέλετε!

Όπως λέει στο CNBC, λαμβάνει περίπου 1.000 αιτήματα ετησίως και αφήνει τους πελάτες του να αποφασίσουν πόσο θα τον πληρώσουν.

Συνήθιζε να χρεώνει μεταξύ 10.000 και 30.000 γιεν (65 έως 195 δολάρια) για μια συνεδρία δύο έως τριών ωρών και κέρδισε περίπου 80.000 δολάρια πέρυσι. Ο Morimoto εισήγαγε το μοντέλο pay-as-you-wish στα τέλη του περασμένου έτους και όπως τονίζει στόχος του δεν είναι να βγάλει τα προς το ζην ή να συντηρηθεί, αλλά να «ζήσει απλά τη ζωή και να την απολαύσει».

Για να δοκιμάσει τις υπηρεσίες του, το CNBC Make It συνόδευσε τον Morimoto για δύο ώρες, πηγαίνοντάς τον σε μια καφετέρια γουρουνιών στο Τόκιο, όπου οι πελάτες μπορούν να πιουν ένα ποτό και να αλληλοεπιδράσουν με γουρουνάκια.

«Αρχικά είχα προγραμματίσει να πάω μόνος μου, αλλά μπαίνοντας σε ένα γεμάτο καφέ και βλέποντας τους πελάτες σε ζευγάρια και μικρές ομάδες ένιωσα μια δόση ανακούφισης που είχα την παρέα του Morimoto», γράφει ο αρθρογράφος.

Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στατιστικά στοιχεία που να παρακολουθούν τη βιομηχανία ενοικίασης προσώπων στην Ιαπωνία, η χώρα φιλοξενεί μια πληθώρα υπηρεσιών ενοικίασης για προσωρινές φίλες, φίλους, φίλους και ακόμη και συγγενείς.

Η υπηρεσία αυτή ταιριάζει με τις ανάγκες των Ιαπώνων, οι οποίοι δεν αναζητούν τον έρωτα ή τον γάμο και δεν θέλουν την ταλαιπωρία τέτοιων σχέσεων, αλλά θέλουν κάποιον με τον οποίο μπορούν να βγουν χαλαρά ραντεβού ή να δειπνήσουν μαζί του, δήλωσε στο CNBC ο Ai Sakata, σύμβουλος στο Nomura Research Institute.

Φταίει η μοναξιά;

Η μοναξιά μπορεί να είναι ένας λόγος που κάποιοι πληρώνουν για τέτοιες υπηρεσίες, αλλά δεν είναι ο μόνος.

Ορισμένα άτομα μπορεί να επιθυμούν συντροφιά, αλλά άλλοι μπορεί απλώς να είναι λίγο «κοινωνικά αδέξιοι», δήλωσε ο Hiroshi Ono, καθηγητής ανθρώπινου δυναμικού στο Πανεπιστήμιο Hitotsubashi.

Οι περισσότεροι Ιάπωνες δεν αντιμετωπίζουν απαραίτητα καλά την αντιπαράθεση ή ακόμη και την άμεση επικοινωνία, πρόσθεσε ο καθηγητής. «Οι άνθρωποι είναι ίσως πολύ αμήχανοι για να πουν, "θα γίνεις φίλος μου;" Και έτσι για να αποφύγουν αυτή την αμηχανία, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι' αυτό», εξηγεί.

Όπως διηγήθηκε ο Morimoto μια γυναίκα τον πλήρωσε κάποτε για να καθίσει σε μια γωνιά ενός καφέ, στο οπτικό της πεδίο, ενώ η ίδια υπέγραφε τα χαρτιά του διαζυγίου της.

Η υπογραφή των εγγράφων κύλησε ομαλά και ο Morimoto είπε ότι η διαζευγμένη γυναίκα πήρε μια επιπλέον δόση θάρρους από το γεγονός ότι είχε κάποιον που γνώριζε κοντά της.

Η παρουσία του λειτουργεί ως ένα είδος «κουβέρτας ασφαλείας», κοινωνικοποιώντας προσωρινά όσους αισθάνονται άβολα σε ορισμένα περιβάλλοντα, παρατήρησε ο 41χρονος.

«Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αγαπημένες στιγμές σε αυτή τη δουλειά, όπως όταν λαμβάνω ένα μήνυμα προσφοράς, όταν συναντώ έναν πελάτη, όταν συνοδεύω έναν πελάτη σε ένα άγνωστο μέρος, όταν απλά ακούω μια ιστορία, και νιώθω ευτυχισμένος σε κάθε στιγμή», λέει ο Morimoto. «Δεν υπήρχε τίποτα άλλο που πραγματικά θα ήθελα να κάνω», τονίζει.

Πηγή: skai.gr

