Το μικροσκοπικό νησί Νιούε, γνωστό και ως Βράχος της Πολυνησίας, είναι ένα από τα μικρότερα νησιωτικά κράτη στον κόσμο αφού χρειάζονται μόλις δύο ώρες για να το περπατήσει κάποιος.

Στα κρυστάλλινα νερά του, ζουν δελφίνια, χέλια, γκρίζοι καρχαρίες των υφάλων, θαλάσσια φίδια και οι φάλαινες.

Τώρα το νησί των 1.700 κατοίκων, θέτει σε εφαρμογή καινοτόμο σχέδιο για να προσπαθήσει να διατηρήσει τα τεράστια και παρθένα χωρικά ύδατα.

Ο πρωθυπουργός του Νιούε, Ντάλτον Ταγκελαγκί, μιλώντας στον Guardian υποστηρίζει ότι τα κεφάλαια από την πώληση χορηγιών θα βοηθήσουν το νησί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.

Το πρόγραμμα το οποίο λειτουργεί εδώ και ένα χρόνο, περιλαμβάνει την πώληση κομματιών του ωκεανού που περιβάλλει το νησί σε ιδιώτες ή εταιρείες για 250 NZ $ (116 £) το τετραγωνικό χιλιόμετρο. Μέχρι στιγμής, έχει συγκεντρώσει 7 εκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας και βρίσκεται σχεδόν στα μισά του δρόμου προς τον στόχο της.

Κάποια από τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής - των αλιέων και των οικογενειών τους- όπου οι περιορισμοί που απαιτούνται για τη διατήρηση των ωκεανών ενδέχεται να επηρεάσουν το εισόδημά τους.

Επίσης έρχεται σε μια εποχή που τα νησιά του Ειρηνικού στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις και το κόστος της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

«Η διατήρηση των ωκεανών είναι μέρος του DNA των κατοίκων του Νιούε», λέει ο πρωθυπουργός της Νιούε, Ντάλτον Ταγκελαγκί. «Κληρονομήσαμε, τη γη και τη θάλασσα από τους προγόνους μας. Αυτό που απολαμβάνουμε σήμερα είναι αυτό που κληρονομήσαμε από το παρελθόν και θα φροντίσουμε να συνεχιστεί».

Οι χορηγοί γίνονται φύλακες της θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής, αλλά δεν κατέχουν συγκεκριμένο τμήμα.

Ο τουρισμός είναι ο κύριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης για δεκαετίες στη χώρα, η οποία είχε περισσότερους από 8.000 επισκέπτες το έτος έως τον Ιούνιο του 2024, σύμφωνα με τα τελευταία κυβερνητικά στοιχεία .

Ο ωκεανός είναι ένα ζωτικό μέρος της ζωής του μικρού πληθυσμού και οι πολίτες του Νιούε συμμετείχαν στη διαβούλευση για την ανάπτυξη της Δέσμευσης για τη Διατήρηση των Ωκεανών (OCC). Οδηγείται σε τοπικό επίπεδο, σε αντίθεση με πολλά έργα διατήρησης της θάλασσας στον Ειρηνικό που διευθύνονται από διεθνείς οργανισμούς.

Οι κάτοικοι των νησιών ελπίζουν ότι τα κεφάλαια θα βοηθήσουν στη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής.

Το πιστοποιητικό χορηγίας μπορεί να δοθεί σε ένα μέλος της οικογένειας, σε φίλο ή σε οποιονδήποτε επιλέξει ο χορηγός και περιλαμβάνει το όνομα και τους σειριακούς αριθμούς του χορηγού για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν χορηγεί την ίδια περιοχή δύο φορές.

Υπάρχουν 127.000 διαθέσιμα OCC και το νησί ελπίζει να συγκεντρώσει 18 εκατομμύρια NZ $ από το πρόγραμμα, το οποίο ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

