Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να αποσυρθεί από συνοριακά συριακά εδάφη όπου ανέπτυξε στρατεύματα μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, επί μακρόν συμμάχου της Τεχεράνης.

Ο Πεζεσκιάν έκανε τις δηλώσεις αυτές στη διάρκεια μιας επίσκεψης στην Τεχεράνη του Ιρακινού πρωθυπουργού Σιά αλ Σουντάνι που ήταν αφιερωμένη κυρίως στις πρόσφατες εξελίξεις στη Συρία όπου ισλαμιστές αντάρτες εκδίωξαν από την εξουσία τον Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από έναν μήνα.

"Η ανάγκη το σιωνιστικό καθεστώς να αποσυρθεί από εδάφη που κατέλαβε και η σημασία να σεβαστεί τα θρησκευτικά αισθήματα (στη Συρία), ιδιαίτερα στους ιερούς σιιτικούς τόπους, είναι μεταξύ των θεμάτων ανησυχίας", δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου με τον Σουντάνι.

Ο Πεζεσκιάν επέστησε επίσης την προσοχή στην "επανενεργοποίηση τρομοκρατικών πυρήνων" στη Συρία.

Η πρωτεύουσα Δαμασκός έπεσε στις 8 Δεκεμβρίου, έπειτα από επίθεση-αστραπή, στα χέρια ισλαμιστών υπό την ηγεσία της σουνιτικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), του πρώην παρακλαδιού της Αλ Κάιντα στη Συρία.

Από τότε, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα σε συριακές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, λέγοντας ότι θέλει να αποτρέψει το ενδεχόμενο να πέσει το οπλοστάσιο της έκπτωτης εξουσίας στα χέρια των νέων αρχών.

Ο ισραηλινός στρατός αναπτύχθηκε επίσης στην αποστρατιωτικοποιημένη ουδέτερη ζώνη του Γκολάν, στη νοτιοδυτική Συρία, στο όριο του τμήματος των υψιπέδων αυτών που κατέλαβε και προσάρτησε το Ισραήλ το 1967 και το 1981.

Το Ιράν καταδίκασε την ανάπτυξη αυτή και καλεί από τότε το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του.

Στη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Σουντάνι εξέφρασε τον σεβασμό από το Ιράκ της "βούλησης του συριακού λαού" και την υποστήριξη σε "κάθε πολιτικό ή συνταγματικό σύστημα επιλέξει χωρίς εξωτερική παρέμβαση".

Υπογράμμισε πως το Ιράκ είναι "έτοιμο να συνεργαστεί με όλα τα μέρη (...) για την επίτευξη μιας ομαλής και ειρηνικής μετάβασης προς ένα σύστημα που θα αντανακλά τη βούληση του συριακού λαού".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

