Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Πρόστιμο επιβλήθηκε σε έναν άνδρα που έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου έξω από το τουρκικό προξενείο στο Λονδίνο, σε μια πράξη που ο δικαστής χαρακτήρισε ως «υποκινούμενη, τουλάχιστον εν μέρει, από μίσος κατά των Μουσουλμάνων».

Ο 50χρονος Χαμίτ Τσοσκούν καταδικάστηκε τη Δευτέρα για θρησκευτικά επιβαρυμένη διατάραξη της δημόσιας τάξης. Ο ίδιος υποστήριξε ότι διαμαρτυρόταν κατά της «ισλαμιστικής κυβέρνησης» του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ότι η δίωξή του αποτελεί «επίθεση στην ελευθερία του λόγου».

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Φεβρουάριο, όταν ο άνδρας ταξίδεψε από τα Μίντλαντς στο Νάιτσμπριτζ και, έξω από το προξενείο της Τουρκίας, έκαψε ένα αντίτυπο του Κορανίου φωνάζοντας: «γ... Ισλάμ» και «το Ισλάμ είναι θρησκεία της τρομοκρατίας».

Ο Τσοσκούν, ο οποίος γεννήθηκε στην Τουρκία και είναι μισός Κούρδος και μισός Αρμένιος, δήλωσε στο δικαστήριο πως η ενέργειά του ήταν ειρηνική και εντασσόταν στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης. Ωστόσο, ο δικαστής απέρριψε αυτόν τον ισχυρισμό, κρίνοντας ότι η πράξη του ήταν «εξαιρετικά προκλητική» και υποκινούμενη από «βαθιά ριζωμένο μίσος κατά του Ισλάμ και των πιστών του».

Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε ήταν £240 με πρόσθετη επιβάρυνση 96 λιρών. Ο δικαστής τόνισε πως η πράξη δεν θεωρήθηκε παράνομη απλώς λόγω της καύσης του Κορανίου, αλλά λόγω του τόπου, του χρόνου και της προσβλητικής φρασεολογίας, που μπορούσαν να προκαλέσουν ανησυχία και προσβολή σε παρευρισκόμενους.

Τα νομικά έξοδα του Τζόσκουν καλύπτονται από την Εθνική Κοσμική Ένωση (National Secular Society) και την Ένωση για την Ελευθερία του Λόγου (Free Speech Union), οι οποίες ανακοίνωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση και «θα συνεχίσουν μέχρι να ανατραπεί η απόφαση».

Το περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις και από τον πολιτικό κόσμο. Ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, αλλά επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν νόμοι περί βλασφημίας στην Αγγλία, ούτε και πρόκειται να εισαχθούν.

Από την πλευρά της η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπάντενοχ, δήλωσε ότι «η υπόθεση πρέπει να οδηγηθεί σε έφεση» και τόνισε: «Η ελευθερία να πιστεύεις και η ελευθερία να μην πιστεύεις είναι αδιαπραγμάτευτα δικαιώματα στη Βρετανία – θα τα υπερασπιστώ μέχρι την τελευταία μου πνοή».

Ωστόσο, ο δικαστής υποστήριξε ότι η απόφαση είναι μια αναλογική απάντηση στη συμπεριφορά του κατηγορούμενου. «Είμαι βέβαιος ότι υποκινήθηκε, τουλάχιστον εν μέρει, από μίσος κατά των Μουσουλμάνων», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.