Τέσσερις οι συλλήψεις για τους εμπρησμούς σε ακίνητα του Κιρ Στάρμερ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός τέταρτου άνδρα για μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε ένα αυτοκίνητο και τρία ακίνητα που συνδέονται με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο 48χρονος άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου τη Δευτέρα και ανακρίνεται ως ύποπτος για συνωμοσία με σκοπό την εμπρησμό με πρόθεση να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή, ανέφερε η Μητροπολιτική Αστυνομία.

Τρεις ακόμη άνδρες έχουν κατηγορηθεί για τις πυρκαγιές, δύο Ουκρανοί και ένας Ρουμάνος υπήκοος με ουκρανική καταγωγή.

Οι συλλήψεις αφορούν έρευνα για πυρκαγιά σε όχημα την Πέμπτη 8 Μαΐου, πυρκαγιά στην είσοδο ακινήτου την Κυριακή 11 Μαΐου και πυρκαγιά σε κατοικία τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 12 Μαΐου.

Η έρευνα διεξάγεται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας.



Πηγή: skai.gr

