Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί αύριο Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν σειρά φακέλων, από τους τελωνειακούς δασμούς ως το Ιράν, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του πρώτου χθες Σάββατο, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει νωρίτερα.

Οι δυο τους «θα συζητήσουν για το ζήτημα των δασμών, για τις προσπάθειες να επιστρέψουν οι όμηροί μας, για τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, για την ιρανική απειλή και για τη μάχη εναντίον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου», το οποίο έχει προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψης του κ. Νετανιάχου, ανέφερε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού μέσω X.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναφέρθηκε νωρίτερα χθες στην επίσκεψη μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα ζητήματα που επρόκειτο να θιγούν.

Μεγάλο μέρος των προϊόντων που εισάγουν οι ΗΠΑ από τον υπόλοιπο κόσμο υφίστανται από χθες Σάββατο επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 10%, όμως το βάρος θα γίνει ακόμη πιο δυσβάστακτο από την 9η Απριλίου για ορισμένες χώρες οι οποίες, κατά την Ουάσιγκτον, εξάγουν περισσότερα απ’ όσα εισάγουν στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών συναλλαγών.

Το Ισραήλ θα υποστεί έτσι τελωνειακούς δασμούς που ανέρχονται στο 17%.

Η επίσκεψη του κ. Νετανιάχου καταγράφεται ακόμη τη στιγμή που μοιάζουν να μην υπάρχουν και πολλές πιθανότητες για να συναφθεί νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, καθώς και σε συγκυρία που οι εντάσεις σχετικά με το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν έχουν κλιμακωθεί.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απαιτεί η Τεχεράνη να διαπραγματευτεί σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμά της, απείλησε τις τελευταίες ημέρες να βομβαρδίσει το Ιράν σε περίπτωση αποτυχίας των διπλωματικών προσπαθειών.

Η Τεχεράνη δηλώνει έτοιμη για συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όμως απορρίπτει άμεσες διαπραγματεύσεις υπό απειλή κι υφιστάμενη την εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» της Ουάσιγκτον.

Ο κ. Τραμπ υποδέχτηκε τον κ. Νετανιάχου τον Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο. Ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που έκανε δεκτό αφού άρχισε τη δεύτερη θητεία του στην αμερικανική προεδρία. Έπειτα από εκείνες τις συνομιλίες τους, ο μεγιστάνας των ακινήτων προκάλεσε διεθνές σοκ, καθώς πρότεινε οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και οι κάτοικοί της να εκτοπιστούν σε άλλες χώρες, ώστε ο θύλακος να ανοικοδομηθεί και να μετατραπεί στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.