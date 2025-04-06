Ρωσική «πυραυλική επίθεση» στο Κίβεο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με τουλάχιστον έναν νεκρό, σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη σε κλίμακα επίθεση κατά της Ουκρανίας εδώ κι εβδομάδες, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι και έρχεται μία ημέρα μετά το μακελειό στο Κρεβί Ρι, με θύματα τουλάστιστον 18 αμάχους, ανάμεσά τους και πολλά μικρά παιδιά.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Αντιαεροπορικές άμυνες επιχειρούν. Μείνετε στα καταφύγια!», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram. Κατόπιν, πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων κλήθηκαν και μετέβησαν σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες του Κιέβου.

Ξέσπασαν πυρκαγιές και τουλάχιστον 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στη συνοικία Νταρνίτσκι (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με τον Κλίτσκο.

«Η πυραυλική επίθεση στο Κίεβο συνεχίζεται», τόνισε ο δήμαρχος, διευκρινίζοντας πως στο στόχαστρο βρίσκονται κτίρια που δεν είναι κατοικίες.

‼️🇷🇺🇺🇦💥 #Ukrainian channels post the aftermath of the strikes on Kiev. pic.twitter.com/pzYu2xxIDB — Maimunka News (@MaimunkaNews) April 6, 2025

Η αντιαεροπορική άμυνα της Ουκρανίας έθεσε επίσης σε κατάσταση συναγερμού τις περιφέρειες του Χαρκόβου, της Μικολάιφ και της Οδησσού, ενώ πύραυλοι κινούνται από βορρά στους αιθέρες «στην περιφέρεια Τσερνίχιβ» προς νότο.

Ήταν η πρώτη επίθεση μεγάλης κλίμακας με τη χρήση πυραύλων και drones από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη διαπραγμάτευση δύο συμφωνιών παύσης του πυρός με τη Ρωσία και την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και μιας συμφωνίας για την εκατέρωθεν αναστολή των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών.

Ο Αντρέι Γέρμακ επικεφαλής των υπηρεσιών της ουκρανικής προεδρίας ανέφερε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας δείχνουν ότι η Ρωσία δεν επιθυμεί τον τερματισμό του τριετούς πολέμου.

«Η Ουκρανία είναι συχνός στόχος επιθέσεων από drones και πυραύλους. Η Ρωσία κλιμακώνει την ένταση των επιθέσεων της και ευαπόδεικτα δεν επιθυμεί την επίτευξη εκεχειρίας, δεν επιθυμεί την ειρήνη», ανέφερε ο Γέρμακ στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, αναρτώντας κι ένα βίντεο με τις προσπάθειες των πυροσβεστών για την κατάσβεση πυρκαγιών που έχουν προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε κτίρια.

Η Πολωνία απογείωσε μαχητικά

Αντιδρώντας, η διοίκηση επιχειρήσεων των ενόπλων δυνάμεων της Πολωνίας ανέφερε πως πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα κι εστάλησαν στη νοτιοανατολική Πολωνία εξαιτίας ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στη δυτική Ουκρανία.

Η εσπευσμένη απογείωση των μαχητικών αποφασίστηκε ώστε τα αεροσκάφη «να εγγυηθούν την ασφάλεια» σε τομείς της πολωνικής επικράτειας που γειτονεύουν με τις περιοχές της Ουκρανίας που στοχοποιούνται, εξήγησε μέσω X.

Στην άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 11 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Καταρρίφθηκαν στις παραμεθόριες περιφέρειες Κουρσκ και Μπιέλγκοροντ, καθώς και στη νότια περιφέρεια Ραστόφ, διευκρίνισε το υπουργείο μέσω Telegram.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, όμως συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος κατέπεσαν σε κτίρια της δημόσιας διοίκησης μιας περιοχής.

Πηγή: skai.gr

