Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανήγγειλε χθες Σάββατο τριμερή σύνοδο για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Αίγυπτο αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη.

«Σε αντίδραση στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Γάζα και στο πλαίσιο επίσκεψης που ετοιμάζομαι να κάνω στην Αίγυπτο κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου αλ Σίσι, θα διεξαγάγουμε τριμερή σύνοδο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο και τον βασιλιά της Ιορδανίας», ανέφερε ο κ. Μακρόν μέσω X.

Ο κ. Μακρόν αναμένεται απόψε στο Κάιρο, όπου θα έχει αύριο το πρωί συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Η τριμερής σύνοδος θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες του στο Ελιζέ.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα μεταβεί μεθαύριο Τρίτη στην πόλη αλ Αρίς, 50 χιλιόμετρα από τη Λωρίδα της Γάζας, για να συναντηθεί με παράγοντες ανθρωπιστικών οργανώσεων και υπηρεσιών ασφαλείας και για να συζητήσει σχετικά με τη «διαρκή κινητοποίηση» που έχει στόχο να τεθεί ξανά σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Έπειτα από δύο μήνες εύθραυστης ανακωχής ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξανάρχισαν τη 18η Μαρτίου ευρείας κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, από όπου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιοποίησε χθες Σάββατο βίντεο στο οποίο εικονίζονται δυο ισραηλινοί όμηροι στη Γάζα. Σ’ αυτό λένε πως επέζησαν από ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνησή του υποστηρίζουν —αντίθετα με τις οικογένειες και φίλους των ομήρων— ότι η αυξημένη στρατιωτική πίεση είναι ο μόνος τρόπος να αναγκαστεί η Χαμάς να επιστρέψει στις ισραηλινές αρχές τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, που συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

