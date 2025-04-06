Το Εργατικό κόμμα, στην εξουσία στη Βρετανία, ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως έθεσε σε διαθεσιμότητα έναν από τους βουλευτές του, τον Νταν Νόρις, μετά τη σύλληψή του από την αστυνομία διότι τον βαραίνουν υποψίες ότι βίασε τουλάχιστον μια ανήλικη.

Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε εξηντάρη, που βαραίνουν υποψίες για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης, απαγωγή παιδιού και ανάρμοστη συμπεριφορά κατά την άσκηση δημόσιου αξιώματος.

«Στην πλειονότητά τους, οι παραβιάσεις (του νόμου) διαπράχθηκαν τα χρόνια του 2000, όμως διενεργούμε επίσης έρευνα για βιασμό που φέρεται να διαπράχθηκε τα χρόνια του 2020», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της.

Το Εργατικό κόμμα επιβεβαίωσε χθες βράδυ πως έθεσε σε διαθεσιμότητα τον βουλευτή του Βορειοανατολικού Σόμερσετ και Χάναμ, στη νοτιοδυτική Αγγλία.

«Το μέλος του κοινοβουλίου Νταν Νόρις τέθηκε αμέσως σε διαθεσιμότητα από το Εργατικό κόμμα μόλις πληροφορηθήκαμε τη σύλληψή του. Δεν θα κάνουμε άλλα σχόλια καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», περιορίστηκε να αναφέρει εκπρόσωπος της παράταξης.

Ο κ. Νόρις, 65 ετών, εξελέγη στη Βουλή των Κοινοτήτων εκ νέου το 2024. Είχε διατελέσει μέλος της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Γκόρντον Μπράουν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

