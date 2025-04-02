Η Κίνα διεξάγει νέα ευρείας κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια στο στενό της Ταϊβάν

Οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα ότι άρχισαν νέα στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας στο στενό της Ταϊβάν, την επομένη ασκήσεων για τον αποκλεισμό της νήσου, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Τα νέα γυμνάσια σκοπός είναι να «δοκιμάσουν τις δυνατότητες των στρατευμάτων ως προς (...) τον αποκλεισμό και των έλεγχο ζωνών», καθώς και να διεξάγουν «πλήγματα ακριβείας σε στόχους-κλειδιά», εξήγησε ο Σι Γι, εκπρόσωπος της διοίκησης ανατολικού θεάτρου επιχειρήσεων του κινεζικού στρατού.

Διεξάγονται σε κεντρικούς και νότιους τομείς της νήσου, κατά την ίδια πηγή. Πρόκειται για θαλάσσια οδό καίριας σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο.

Οι κινεζικές αρχές εντείνουν τα τελευταία χρόνια τα γυμνάσια του είδους, αναπτύσσοντας στρατιωτικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία διαφόρων τύπων γύρω από την Ταϊβάν, υποστηρίζοντας έμπρακτα τη διεκδίκηση της νήσου, που η σημερινή κυβέρνηση στην Ταϊπέι απορρίπτει.

Ήδη χθες, η Κίνα είχε κινητοποιήσει χερσαία στρατεύματα, ναυτικούς και αεροπορικούς πόρους για γυμνάσια αποκλεισμού «ζωνών-κλειδιών και θαλάσσιων οδών».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας ουδέποτε κυβέρνησε την Ταϊβάν, όμως χαρακτηρίζει το αρχιπέλαγος αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να ανακτήσει τον έλεγχό του και να εξασφαλίσει τη μελλοντική επανένωσή του με την ηπειρωτική χώρα.

Το Πεκίνο εξάλλου εναντιώνεται σε υψηλούς τόνους στην υποστήριξη της Ουάσιγκτον στην Ταϊπέι. Παρότι επισήμως οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την Ταϊβάν, αλλά την Κίνα σε διπλωματικό επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες, προμηθεύουν με εξοπλισμούς τη νήσο.

Η ανάδειξη στην εξουσία στην Ταϊβάν προέδρου που η Κίνα θεωρεί «αυτονομιστή» έχει ανεβάσει κι άλλο το θερμόμετρο.

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ-τε χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα την Κίνα «εξωτερική εχθρική δύναμη», εισηγούμενος νέα μέτρα καταπολέμησης της κινεζικής παρείσφρησης και κατασκοπείας.

ΗΠΑ: Η Κίνα θέτει «σε κίνδυνο» την περιφερειακή ασφάλεια

Η Ουάσιγκτον κατηγόρησε το Πεκίνο πως θέτει σε «κίνδυνο» την περιφερειακή ασφάλεια μετά την αναγγελία από τις ένοπλες δυνάμεις της Κίνας νέων γυμνασίων ευρείας κλίμακας στο στενό της Ταϊβάν, για δεύτερη συνεχόμενη μέρα.

«Για ακόμη μια φορά, οι επιθετικές στρατιωτικές δραστηριότητες και η επιθετική ρητορική της Κίνας έναντι της Ταϊβάν δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να κλιμακώνουν τις εντάσεις και να θέτουν σε κίνδυνο την περιφερειακή ασφάλεια και την ευημερία του κόσμου», κατήγγειλε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ με δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα η εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Τάμι Μπρους.

ΕΕ: Τα στρατιωτικά γυμνάσια της Κίνας στο στενό της Ταϊβάν «αυξάνουν τις εντάσεις»

Τα στρατιωτικά γυμνάσια που διεξάγουν οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις γύρω από την Ταϊβάν, που συνεχίζονται σήμερα για δεύτερη ημέρα, «αυξάνουν τις εντάσεις», έκρινε χθες Τρίτη η Ευρωπαϊκή Ένωση, καλώντας τις δυο «πλευρές» να δείξουν «αυτοσυγκράτηση».

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τις εντάσεις», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε για τις ασκήσεις η Ανίτα Χίπερ, εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

