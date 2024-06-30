Στις ΗΠΑ για επαφές, ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Αϊτής Γκάρι Κονίλ

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής βρίσκεται στις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να συναντηθεί με στέλεχος της αμερικανικής κυβέρνησης αύριο Δευτέρα, την ώρα που η χώρα του συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίση, εξαιτίας της ραγδαίας κλιμάκωσης της βίας πάνοπλων συμμοριών.

Ο Γκάρι Κονίλ, μεταβατικός πρωθυπουργός που ονομάστηκε στις αρχές Ιουνίου, αναμένεται να έχει συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Τζον Φάινερ, βοηθό του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας της προεδρίας των ΗΠΑ, καθώς και στελέχη διεθνών ταμείων και χρηματοοικονομικών θεσμών, σύμφωνα με πηγή στις υπηρεσίες του.

Το ταξίδι του καταγράφεται σε εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για την Αϊτή, που πλήττεται από τον Μάρτιο από τη βία των συμμοριών. Περίπου 2.500 κενυάτες αστυνομικοί έφθασαν στη χώρα αεροπορικώς την Τρίτη, στο πλαίσιο διεθνούς αποστολής με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας στη χώρα.

Οι ΗΠΑ είναι παράγοντας-κλειδί στην ανάπτυξή της: τη χρηματοδοτούν με πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια ενώ παρέχουν επίσης υλική υποστήριξη αξίας σχεδόν 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η άφιξη των κενυατών αστυνομικών της πολυεθνικής δύναμης ασφαλείας θα φέρει «απόλυτα απαραίτητη ανακούφιση» στους Αϊτινούς, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Ο Γκάρι Κονίλ, που είχε διατελέσει ήδη πρωθυπουργός της Αϊτής από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως τον Μάιο του 2012, έκανε λόγο για «μοναδική ευκαιρία» να αποκατασταθεί η τάξη στην αϊτινή επικράτεια.

Το καθήκον όμως αναγγέλλεται δαντικό.

Η Αϊτή, βυθισμένη για δεκαετίες σε πολιτική αστάθεια, βρέθηκε αντιμέτωπη φέτος με τρομακτική κλιμάκωση της βίας των συμμοριών, που ελέγχουν το 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, με φόντο ολοένα σοβαρότερη ανθρωπιστική κρίση.

Σχεδόν 600.000 άνθρωποι τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τη βία των συμμοριών. Και περίπου εκατό αϊτινοί πρόσφυγες έφθασαν την Τετάρτη στη Φλόριντα έπειτα από επτά ημέρες στη θάλασσα.

Η αποκατάσταση της ασφάλειας στην πολύπαθη χώρα της Καραϊβικής στη θεωρία θα επιτρέψει να οργανωθεί η διεξαγωγή εκλογών. Οι πιο πρόσφατες ανάγονται στο 2016.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.