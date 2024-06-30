Κιργιστάν: Επτά νεκροί, ανάμεσά τους παιδιά, σε κατολισθήσεις λάσπης

Επτά άνθρωποι, στην πλειονότητά τους παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολισθήσεων λάσπης που έπληξαν το Κιργιστάν, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι αρχές της ορεινής χώρας της κεντρικής Ασίας, περιοχής στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής.

Σύμφωνα με το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, «επτά άνθρωποι είναι νεκροί στην περιφέρεια Νουκάτ», ανάμεσά τους πέντε παιδιά, γεννημένα μεταξύ του 2008 και του 2016.

Η ίδια πηγή διευκρίνισε πως τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι σε διακοπές στην πληγείσα περιοχή απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από εκεί από το βράδυ προχθές Παρασκευή.

Η χθεσινή τραγωδία ανακοινώθηκε μερικά εικοσιτετράωρα μετά τον θάνατο πεντάχρονου παιδιού σε παρόμοια καταστροφή.

Η κεντρική Ασία, περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή, πλήττεται συχνά από πλημμύρες, κατολισθήσεις, χιονοστιβάδες και πυρκαγιές.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, στο Κιργιστάν «η άνοδος των θερμοκρασιών προκαλεί πιο συχνά και πιο εντατικά ακραία (μετεωρολογικά) φαινόμενα, όπως ξηρασίες, απρόβλεπτες συνθήκες και αυξανόμενο αριθμό φυσικών καταστροφών».

Το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα αύξηση των κατολισθήσεων λάσπης κατά 86% από τον Μάρτιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς.

«Δεν υπάρχει ούτε μία περιφέρεια της χώρας που δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με κατολισθήσεις λάσπης», σύμφωνα με τις αρχές στην Μπισκέκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.