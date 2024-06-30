Συρία: Το ΙΚ σκότωσε πάνω από 4.000 ανθρώπους μετά την ήττα του το 2019

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) σκότωσαν σχεδόν 4.100 ανθρώπους στην επικράτεια της Συρίας αφότου απώλεσαν το τελευταίο οχυρό τους στη χώρα αυτή το 2019, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες Σάββατο το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ΙΚ είχε κυριεύσει πελώρια τμήματα της Συρίας και του Ιράκ το 2014, ανακηρύσσοντας την ίδρυση «χαλιφάτου» κι επιβάλλοντας με ωμή τρομοκρατία την κυριαρχία του, προτού το βασίλειό του καταρρεύσει σαν πύργος από τραπουλόχαρτα το 2019, δεχόμενο επιθέσεις από πολλαπλές κατευθύνσεις, από τη μια των ΗΠΑ και κουρδικών δυνάμεων-συμμάχων τους, από την άλλη των συριακών και ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, παραστρατιωτικών ομάδων με την υποστήριξη του Ιράν και της λιβανικής Χεζμπολά.

Μετά την απώλεια των εδαφών που κατείχαν, εναπομείναντες τζιχαντιστές αναδιπλώθηκαν στην αχανή συριακή έρημο, από όπου συνεχίζουν να εξαπολύουν φονικές επιθέσεις, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τον συριακό στρατό, αλλά και τις κουρδικές δυνάμεις.

Μέλη του ΙΚ «σκότωσαν περίπου 4.100 ανθρώπους σε πάνω από 2.550 επιχειρήσεις» σε ζώνες που ελέγχονται τόσο από το καθεστώς της Δαμασκού, όσο και από την ημιαυτόνομη κουρδική αυτοδιοίκηση από το 2019, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση, που εδρεύει στη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Στην πλειονότητά τους τα θύματα ανήκαν σε εμπόλεμες δυνάμεις, είτε στον στρατό και τους βοηθητικούς του, είτε σε παρατάξεις υπό κουρδική ηγεσία, ωστόσο ο απολογισμός συμπεριλαμβάνει επίσης τουλάχιστον 627 αμάχους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τα μισά και πλέον από τα 4.085 θύματα σκοτώθηκαν στην μπαντία, την έρημο της Συρίας, που εκτείνεται από τα περίχωρα της Δαμασκού ως τα σύνορα με το Ιράκ.

Συνολικά «2.744 άνθρωποι σκοτώθηκαν από το ΙΚ αφότου κατέρρευσε επισήμως το 2019 σε διάφορους τομείς της συριακής ερήμου», σημείωσε η ΜΚΟ, διευκρινίζοντας πως ανάμεσά τους ήταν πάνω από 2.500 στρατιωτικοί ή μέλη οργανώσεων που ορκίζονται πίστη στην κυβέρνηση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Στην πράξη, δεν περνάει ούτε μια μέρα χωρίς επίθεση, ενέδρα, στοχευμένη επιχείρηση ή αιφνιδιαστική επίθεση» τζιχαντιστών στην περιοχή, τόνισε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ διεξάγονται επίσης τακτικά «επιχειρήσεις (...) των δυνάμεων του καθεστώτος και οργανώσεων που το υποστηρίζουν εν μέσω της ερήμου», με την υποστήριξη «ρωσικών πολεμικών αεροσκαφών».

Το ΙΚ έχει επίσης υποστεί βαριές απώλειες, κατά τη ΜΚΟ, με πάνω από 2.000 τζιχαντιστές νεκρούς, ανάμεσά τους στελέχη πρώτης γραμμής.

Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιοποιήθηκε τον Ιανουάριο περιείχε την εκτίμηση πως οι μαχητές του ΙΚ στο Ιράκ και στη Συρία είναι από «3.000 ως 5.000» και ότι η μπαντία έχει μετατραπεί σε «επιμελητειακό και επιχειρησιακό κέντρο» της οργάνωσης στη δεύτερη χώρα.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή από το καθεστώς διαδηλώσεων με κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και κατατεμάχισε την επικράτειά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

