Μεξικό: Δολοφονήθηκε υπεύθυνος σελίδας με ειδησεογραφικό περιεχόμενο στο Facebook

Ο υπεύθυνος σελίδας με ειδησεογραφικό περιεχόμενο στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook βρέθηκε δολοφονημένος σε δρόμο στην πολιτεία Τσιάπας, στο νότιο Μεξικό, ανακοίνωσε η πολιτειακή εισαγγελία, η οποία διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

Το πτώμα του Βίκτορ Κουλέμπρο Μοράλες, 39 ετών, η σελίδα του οποίου, με τίτλο Realidades, έχει πάνω από 20.000 ακολούθους, εντοπίστηκε από την εθνική φρουρά σε δρόμο που συνδέει τις πόλεις Αριάγα και Χικιπίλας, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της η εισαγγελία.

«Διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις», πρόσθεσε, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν κάνει κάποια υπόθεση ή γνωρίζει κάποιον ύποπτο.

Το πτώμα έφερε τραύματα από σφαίρες και σημάδια από χτυπήματα, σύμφωνα με μεξικανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Βίκτορ Κουλέμπρο Μοράλες ήταν γιος πολιτικού της Τσιάπας που έχει ασκήσει διάφορα αξιώματα, κατά δημοσιεύματα. Τα τελευταία χρόνια, συνδέθηκε με οργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ανέφερε πως το θύμα δεν είχε κάποια άλλη δημοσιογραφική δραστηριότητα, πέρα από τη σελίδα αυτή στο Facebook.

Οργανώσεις υπεράσπισης της ελευθερίας της έκφρασης υπογραμμίζουν ότι άνθρωποι όπως αυτός, που εναλλάσσουν τη δημοσιογραφική δραστηριότητα με άλλες και δεν εργάζονται επίσημα σε μέσα ενημέρωσης, αντιμετωπίζουν δυσκολία να θεωρηθούν δημοσιογράφοι.

Το γραφείο της εισαγγελίας που είναι επιφορτισμένο με τον χειρισμό εγκλημάτων κατά δημοσιογράφων δεν έχει σχολιάσει την υπόθεση.

Το Μεξικό, που σαρώνεται για δεκαετίες από κύμα βίας αποδιδόμενο στις συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος, χαρακτηρίζεται από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. Πάνω από 150 δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στη χώρα αυτή από το 1994, κατά τους αριθμούς της RSF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.