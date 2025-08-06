Οργή στη Γαλλία για άνδρα που άναψε τσιγάρο από τη φλόγα στην Αψίδα του Θριάμβου

Άνδρας συνελήφθη χθες στο Παρίσι, επειδή άναψε το τσιγάρο του στη φλόγα που καίει στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Το περιστατικό καταδικάστηκε από Γάλλους αξιωματούχους ως βεβήλωση ενός εθνικού μνημείου πολέμου, ενώ προκάλεσε οργή σε όλη τη Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε την πράξη «άσεμνη και αξιολύπητη»: «Ο άνδρας που βεβήλωσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάβοντας ένα τσιγάρο με τη φλόγα του μνημείου συνελήφθη στο Παρίσι για παραβίαση του μνημείου που έχει ανεγερθεί στη μνήμη των νεκρών. Συνελήφθη και ομολόγησε. Μετά την αναφορά που έκανε ο Αστυνομικός Διευθυντής (άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτή η αναξιοπρεπής και άθλια πράξη υπονομεύει τη μνήμη όσων πέθαναν για τη Γαλλία» έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό στο X.

L’homme qui a profané la tombe du Soldat inconnu en allumant une cigarette avec la flamme du souvenir a été interpellé à Paris pour violation de sépulture, tombeau, urne ou monument édifié à la mémoire des morts. Il a été placé en garde à vue et a reconnu les faits. À la suite du… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) August 5, 2025

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις σε όλη τη Γαλλία. Στις εικόνες φαίνεται ο άνδρας να παραβιάζει τον χώρο, να σκύβει, να ανάβει το τσιγάρο και να απομακρύνεται παρακολουθούμενος από εμβρόντητους τουρίστες.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το βράδυ και ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη το απόγευμα, δήλωσε η αστυνομία στο AFP.

Quelle honte !



Un homme a osé allumer sa cigarette avec la flamme du Soldat inconnu, sous l’Arc de Triomphe.



Un geste d’une indécence inouïe.



Cette flamme ne symbolise pas seulement un souvenir : elle incarne le sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. La… pic.twitter.com/QnDWIqlIPN — Levavasseur Katiana (@LevavasseurK) August 5, 2025

Πηγή: skai.gr

