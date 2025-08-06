Λογαριασμός
Οργή στη Γαλλία για άνδρα που άναψε τσιγάρο από τη φλόγα στην Αψίδα του Θριάμβου

Ο άνδρας συνελήφθη και παραδέχθηκε την πράξη του, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου γεμίζοντας αγανάκτηση τους Γάλλους

Αψίδα του Θριάμβου

Άνδρας συνελήφθη χθες στο Παρίσι, επειδή άναψε το τσιγάρο του στη φλόγα που καίει στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου.

Το περιστατικό καταδικάστηκε από Γάλλους αξιωματούχους ως βεβήλωση ενός εθνικού μνημείου πολέμου, ενώ προκάλεσε οργή σε όλη τη Γαλλία.

Ο υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε την πράξη «άσεμνη και αξιολύπητη»: «Ο άνδρας που βεβήλωσε το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανάβοντας ένα τσιγάρο με τη φλόγα του μνημείου συνελήφθη στο Παρίσι για παραβίαση του μνημείου που έχει ανεγερθεί στη μνήμη των νεκρών. Συνελήφθη και ομολόγησε. Μετά την αναφορά που έκανε ο Αστυνομικός Διευθυντής (άρθρο 40 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας), θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Αυτή η αναξιοπρεπής και άθλια πράξη υπονομεύει τη μνήμη όσων πέθαναν για τη Γαλλία» έγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταϊγιό στο X.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας οργισμένες αντιδράσεις σε όλη τη Γαλλία. Στις εικόνες φαίνεται ο άνδρας να παραβιάζει τον χώρο, να σκύβει, να ανάβει το τσιγάρο και να απομακρύνεται παρακολουθούμενος από εμβρόντητους τουρίστες.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα το βράδυ και ο άνδρας συνελήφθη την Τρίτη το απόγευμα, δήλωσε η αστυνομία στο AFP.

