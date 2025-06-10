Στις φλόγες για 4η μέρα το Λος Άντζελες - Εξαπλώνονται και σε άλλες πολιτείες οι διαδηλώσεις (βίντεο - φωτογραφίες)

Η νύχτα έπεσε στο Λος Άντζελες, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας μαίνονται στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες, κοντά στις περιοχές Little Tokyo και Arts District. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αστυνομικές κλούβες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

President Trump has authorized the deployment of 2,000 more National Guard troops to LA even as California sues to have his orders overturnedhttps://t.co/EbWo9zePjr — CNN (@CNN) June 10, 2025

Νωρίτερα, αστυνομικοί με εξάρτυση έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν τα πλήθη.

Βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα στην αστυνομία.

Hey there. Thanks for all your messages - I'm a bit sore, but I'm okay. Important we keep on telling the stories that need to be told. Here's our report on what unfolded in Los Angeles. pic.twitter.com/S8AvjQuFA7 — Lauren Tomasi (@LaurenTomasi) June 9, 2025

Η αστυνομία απομάκρυνε συνεργείο του CNN από μια ζώνη διαμαρτυρίας στο κέντρο του Λος Άντζελες. Αστυνομικός είπε στον δημοσιογράφο του CNN, Τζέισον Κάρολ, και σε άλλα μέλη του συνεργείου να βάλουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους και στη συνέχεια τους συνόδευσε μακριά από τη ζώνη διαμαρτυρίας.

CNN’s reporter on scene in Los Angeles: I’m being detained.. pic.twitter.com/DANNms8ZZj — Acyn (@Acyn) June 10, 2025

Δύο μέλη προσωπικού ασφαλείας που εργάζονταν με συνεργείο του CNN στο κέντρο του Λος Άντζελες συνελήφθησαν και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Διαδηλώσεις κατά των απελάσεων μεταναστών έχουν ξεκινήσει σε πολλά σημεία των ΗΠΑ, όπως στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στην Ατλάντα, στο Σιάτλ, στο Ντάλας, στο Λούισβιλ και αλλού.

Η αστυνομία συνέλαβε «πολλά» άτομα στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον 150 άτομα στο Σαν Φρανσίσκο.

Adams condemns LA anti-ICE riots and warns New Yorkers similar protests ‘would not be tolerated’ if attempted in NYC https://t.co/1B478h5u3x pic.twitter.com/GPgmW3rUZd — New York Post (@nypost) June 10, 2025

Περίπου 1.700 μέλη της Εθνοφρουράς επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τον αριθμό των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών, ενεργοποιώντας σήμερα άλλα 2.000 μέλη των υπηρεσιών. Περίπου 700 πεζοναύτες έχουν ενεργοποιηθεί.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δήλωσε ότι η πόλη «χρησιμοποιείται ως πείραμα» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και την «αφαίρεση» των εξουσιών από τις τοπικές αρχές.

Αντέκρουσε τα σχόλια ότι το Λος Άντζελες «δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες και εγκληματίες», λέγοντας ότι τα πράγματα ήταν ειρηνικά μέχρι να παρέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Η Καλιφόρνια υπέβαλε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας από δικαστή να κηρύξει την κινητοποίηση των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς αντισυνταγματική και να σταματήσει τις μελλοντικές αναπτύξεις.

Η υπουργός Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαδηλωτές στο Λος Άντζελες πληρώνονταν και ότι οι διαμαρτυρίες είναι μια επιχείρηση «επαγγελματικά οργανωμένη». Βέβαια, δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

