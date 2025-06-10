Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στις φλόγες για 4η μέρα το Λος Άντζελες - Εξαπλώνονται και σε άλλες πολιτείες οι διαδηλώσεις (βίντεο - φωτογραφίες)

Ο Τραμπ στέλνει περισσότερο στρατό - Η Καλιφόρνια μήνυσε την κυβέρνηση - Διαδηλώσεις και σε Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Ντάλας, Ατλάντα, Σιάτλ

Λος Άντζελες

Η νύχτα έπεσε στο Λος Άντζελες, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας μαίνονται στο κέντρο της πόλης.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει διαδηλωτές στο κέντρο του Λος Άντζελες, κοντά στις περιοχές Little Tokyo και Arts District. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στις αστυνομικές κλούβες με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη.

Νωρίτερα, αστυνομικοί με εξάρτυση έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες για να διαλύσουν τα πλήθη.

Βίντεο έδειχναν διαδηλωτές να πετούν αντικείμενα στην αστυνομία.

Η αστυνομία απομάκρυνε συνεργείο του CNN από μια ζώνη διαμαρτυρίας στο κέντρο του Λος Άντζελες. Αστυνομικός είπε στον δημοσιογράφο του CNN, Τζέισον Κάρολ, και σε άλλα μέλη του συνεργείου να βάλουν τα χέρια τους πίσω από την πλάτη τους και στη συνέχεια τους συνόδευσε μακριά από τη ζώνη διαμαρτυρίας.

Δύο μέλη προσωπικού ασφαλείας που εργάζονταν με συνεργείο του CNN στο κέντρο του Λος Άντζελες συνελήφθησαν και μετά αφέθηκαν ελεύθεροι. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Διαδηλώσεις κατά των απελάσεων μεταναστών έχουν ξεκινήσει σε πολλά σημεία των ΗΠΑ, όπως στο Σαν Φρανσίσκο, στη Νέα Υόρκη, στην Ατλάντα, στο Σιάτλ, στο Ντάλας, στο Λούισβιλ και αλλού.

Η αστυνομία συνέλαβε «πολλά» άτομα στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον 150 άτομα στο Σαν Φρανσίσκο.

Περίπου 1.700 μέλη της Εθνοφρουράς επιχειρούν στην ευρύτερη περιοχή του Λος Άντζελες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διπλασίασε τον αριθμό των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς που έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη των διαμαρτυριών, ενεργοποιώντας σήμερα άλλα 2.000 μέλη των υπηρεσιών. Περίπου 700 πεζοναύτες έχουν ενεργοποιηθεί.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας δήλωσε ότι η πόλη «χρησιμοποιείται ως πείραμα» από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση με την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων και την «αφαίρεση» των εξουσιών από τις τοπικές αρχές.

Λος Άντζελες

Αντέκρουσε τα σχόλια ότι το Λος Άντζελες «δέχεται εισβολή από παράνομους μετανάστες και εγκληματίες», λέγοντας ότι τα πράγματα ήταν ειρηνικά μέχρι να παρέμβει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Λος Άντζελες

Η Καλιφόρνια υπέβαλε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας από δικαστή να κηρύξει την κινητοποίηση των στρατευμάτων της Εθνοφρουράς αντισυνταγματική και να σταματήσει τις μελλοντικές αναπτύξεις.

Λος Άντζελες

Η υπουργός Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ δήλωσε στο Fox News ότι οι διαδηλωτές στο Λος Άντζελες πληρώνονταν και ότι οι διαμαρτυρίες είναι μια επιχείρηση «επαγγελματικά οργανωμένη». Βέβαια, δεν προσκόμισε κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λος Άντζελες ταραχές Μετανάστες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark