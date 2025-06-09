Ταραχές στο Λος Άντζελες: Η πρόεδρος Σέινμπαουμ καταδικάζει τη βία

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ καταδίκασε σήμερα τη βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στο Λος Άντζελες ενάντια στη μεταναστευτική πολιτική του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενη κυρίως στους Μεξικανούς που ζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

"Αυτό πρέπει να είναι σαφές, καταδικάζουμε τη βία, απ' όπου κι αν προέρχεται", δήλωσε η Σέινμπαουμ κατά την τακτική πρωινή συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, ζητώντας "τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του νόμου".

Απευθυνόμενη στις αμερικανικές αρχές, τις κάλεσε να σεβαστούν το κράτος δικαίου στις διαδικασίες μετανάστευσης.

Για την πρόεδρο του Μεξικού, "η πυρπόληση περιπολικών οχημάτων μοιάζει περισσότερο με μια προκλητική ενέργεια παρά με μια πράξη αντίστασης".

"Καλούμε την μεξικανική κοινότητα να ενεργεί ειρηνικά και να μην ενδίδει στις προκλήσεις" τόνισε, χωρίς να ζητήσει συγκεκριμένα να τερματιστούν οι διαμαρτυρίες.

Συνολικά 42 Μεξικανοί συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των δυναμικών επιχειρήσεων της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας που είχαν στόχο τους ξένους, δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός Εξωτερικών Χουάν Ραμόν ντε λα Φουέντε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου.

Χθες, Κυριακή, τέσσερις μεταξύ αυτών απελάθηκαν, πρόσθεσε ο υπουργός.

"Η μεξικανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί όλα τα διπλωματικά και νομικά μέσα που έχει στη διάθεσή της" απέναντι σε "πρακτικές που ποινικοποιούν τη μετανάστευση και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία των (μεξικανικών) κοινοτήτων στις ΗΠΑ", δήλωσε η Σέινμπαουμ.

Οι διαμαρτυρίες περιελάμβαναν πυρπόληση αυτοκινήτων και ορισμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια, κομμάτια τσιμέντου και άλλα αντικείμενα στην αστυνομία, σύμφωνα με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Αντιμέτωπος με τις διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις συλλήψεις, ο πρόεδρος Τραμπ διέταξε την ανάπτυξη 2.000 μελών της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες, την πόλη όπου διαμένει ο μεγαλύτερος αριθμός Μεξικανών στο εξωτερικό. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ δήλωσε ότι ο Τραμπ επιδείνωσε την κατάσταση διατάσσοντας την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.