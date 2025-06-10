ΗΠΑ: Ο Κένεντι καρατόμησε και τα 17μέλη επιτροπής εμβολιασμών των CDC 

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η απόφαση του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ να καρατομήσει τη Δευτέρα και τα 17 μέλη μιας συμβουλευτικής επιτροπής εμβολιασμού των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), κατηγορώντας τα για «σύγκρουση συμφερόντων» στην τελευταία του επίθεση στις πολιτικές κατά των εμβολίων. Οι επιστήμονες κατήγγειλαν πολιτική ανάμειξη στην πολιτική δημόσιας υγείας.

Η απομάκρυνση και των 17 εμπειρογνωμόνων της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης (ACIP) αποκαλύφθηκε σε άρθρο γνώμης της Wall Street Journal και σε επίσημο δελτίο Τύπου.

Όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Κένεντι, ο οποίος έχει περάσει δύο δεκαετίες προωθώντας την παραπληροφόρηση κατά των εμβολίων, χαρακτήρισε την κίνηση ως απαραίτητη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης, ισχυριζόμενος ότι η επιτροπή είναι αναξιόπιστη λόγω οικονομικών δεσμών με φαρμακευτικές εταιρείες.

«Σήμερα δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης πάνω από οποιαδήποτε συγκεκριμένη ατζέντα υπέρ ή κατά των εμβολίων» υποστηρίζει, σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

«Το κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι η αμερόληπτη επιστήμη – αξιολογημένη μέσω μιας διαφανούς διαδικασίας και απομονωμένη από συγκρούσεις συμφερόντων – καθοδηγεί τις συστάσεις των υγειονομικών μας υπηρεσιών».

Στο άρθρο γνώμης του, ο Κένεντι ισχυρίστηκε ότι η επιτροπή «μαστίζεται από επίμονες συγκρούσεις συμφερόντων» και είχε γίνει «λίγο περισσότερο από μια σφραγίδα για (να εγκρίνει) οποιοδήποτε εμβόλιο».

Πρόσθεσε ότι εξετάζονται νέα μέλη για να αντικαταστήσουν όσους απολύθηκαν – όλοι διορίστηκαν υπό τον τέως πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Τα μέλη του ACIP επιλέγονται για την αναγνωρισμένη εμπειρογνωμοσύνη τους και υποχρεούνται να αποκαλύπτουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και ασυμβίβαστα.

«Ο ΡΚ Τζούνιορ και η κυβέρνηση Τραμπ καταστρέφουν τα προγράμματα που διατηρούν τους Αμερικανούς ασφαλείς και υγιείς», τόνισε ο Τσακ Σούμερ, ηγέτης της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία.

«Φυσικά, τώρα υπάρχει φόβος ότι το ACIP θα γεμίσει με ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τίποτα για τα εμβόλια εκτός από υποψίες», έγραψε στο X ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, γιατρός, που εξέφρασε ανησυχία για το ιστορικό του Κένεντι κατά τη διάρκεια του διορισμού του στη Γερουσία, αλλά τελικά ψήφισε υπέρ του.

«Μόλις μίλησα με τον υπουργό Κένεντι και θα συνεχίσω να μιλάω μαζί του για να βεβαιωθώ ότι αυτό δεν συμβαίνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.