Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει να πει «αρκετά», κρίνει ο ισραηλινός πρώην πρωθυπουργός Εχούντ Ολμέρτ (Ehud Olmert), καταγγέλλοντας την «εγκληματική» συνέχιση του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας «προσωπικών συμφερόντων» του Νετανιάχουν ενώ τάσσεται υπέρ της λύσης δυο κρατών, της μοναδικής εγγύησης πως θα υπάρξει διαρκής ειρήνη, όπως το βλέπει.

Οι ΗΠΑ έχουν περισσότερη επιρροή στην ισραηλινή κυβέρνηση από «όλες τις άλλες δυνάμεις μαζί», τόνισε ο Ολμέρτ, πρωθυπουργός του Ισραήλ από το 2006 ως το 2009 και μέλος του Λικούντ — το κόμμα του διαδόχου κι επί σειρά ετών μεγάλου αντιπάλου του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ «μπορεί να κάνει τη διαφορά».

Στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο πρώην ισραηλινός πρωθυπουργός καταφέρθηκε εναντίον του νυν πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος «απέτυχε παντελώς» να προστατεύσει τον λαό της χώρας όταν εξαπολύθηκε η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, οι 54 παραμένουν ακόμη στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 32 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τις ισραηλινές αρχές.

Τουλάχιστον 54.880 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Οι κατηγορίες πως το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία κι εγκλήματα πολέμου πολλαπλασιάζονται — από ειδικούς του ΟΗΕ, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, από κυβερνήσεις ολοένα περισσότερων κρατών. Η κυβέρνηση Νετανιάχου τις απορρίπτει.

Ο Νετανιάχου κλιμάκωσε τον πόλεμο για να εξυπηρετήσει «προσωπικά του συμφέροντα».

Κατά τον Εχούντ Ολμέρτ, μολονότι αρχικά η διεθνής κοινότητα υποστήριζε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, τα πράγματα έχουν αλλάξει από τον Μάρτιο, όταν ο κ. Νετανιάχου, στην κυβέρνηση του οποίου συμμετέχουν κόμματα της άκρας δεξιάς, αποφάσισε να κλιμακώσει τον πόλεμο για να εξυπηρετήσει «προσωπικά του συμφέροντα».

«Αν ένας πόλεμος δε θα σώσει τους ομήρους, δε θα καταφέρει να εξαλείψει κάτι περισσότερο από τη Χαμάς απ’ ό,τι έχει γίνει ήδη σε 20 μήνες ασταμάτητων μαχών και αν, κατά συνέπεια, θα σκοτωθούν στρατιώτες, πιθανόν θα σκοτωθούν όμηροι και αθώοι Παλαιστίνιοι που δεν ενεπλάκησαν, τότε, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για έγκλημα», είπε.

«Είναι κάτι που πρέπει να καταδικαστεί (...) είναι εντελώς αδύνατο να υποστηριχτεί», πρόσθεσε ο κ. Ολμέρτ,

Ο κ. Ολμέρτ εξήρε τη διεξαγωγή στη Νέα Υόρκη εντός του μήνα διεθνούς συνόδου στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία για να δοθεί νέα ώθηση στη λεγόμενη λύση των «δύο κρατών», ισραηλινού και παλαιστινιακού, στη σύγκρουση.

«Είμαι πολύ ευτυχής που υπάρχει αυτή η παγκόσμια συμμαχία υπέρ της λύσης των δυο κρατών», σημείωσε ο κ. Ολμέρτ, μια από τις ελάχιστες πλέον φωνές στο Ισραήλ που τάσσεται υπέρ της προοπτικής αυτής.

«Είναι πολύ σημαντικό ώστε να δοθεί στους Αμερικανούς υποδομή, φάκελος και πλαίσιο διεθνούς υποστήριξης».

Κατόπιν «αυτό που περιμένουμε είναι ο πρόεδρος Τραμπ να καλέσει τον Νετανιάχου (...) στο Οβάλ Γραφείο μπροστά στις κάμερες και του πει, όπως τον αποκαλεί συνήθως, ‘Μπίμπι, αρκετά’», είπε ο κ. Ολμέρτ, κατά την άποψη του οποίου «τίποτα δεν είναι αδύνατο με τον Τραμπ».

Παρά τις προσδοκίες του πρώην πρωθυπουργού, η Ουάσιγκτον δείχνει προς το παρόν απόλυτα αποφασισμένη να υποστηρίξει τον στενότερο σύμμαχό της στην περιοχή, το Ισραήλ. Άσκησε το βέτο της πριν από μερικές ημέρες για να εμποδίσει την έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχεδίου απόφασης που καλούσε να κηρυχθεί άμεσα κατάπαυση του πυρός και να επιτραπεί απρόσκοπτη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μαζική κλίμακα.

Το σχέδιο Ολμέρτ-Κίντουα για τη λύση δύο κρατών

Μαζί με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής Νάσερ αλ Κίντουα, ο κ. Ολμέρτ υπόσχεται ειρηνευτικό σχέδιο που θα συμπεριλαμβάνει την εγκαθίδρυση παλαιστινιακού κράτους, γειτονικού με το Ισραήλ, και τη μια πλευρά να παραχωρεί στην άλλη το 4,4% του εδάφους της.

Κατά το σχέδιο αυτό, που παρουσιάστηκε πέρυσι, το Ισραήλ θα προσαρτήσει τους μεγαλύτερους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη και κάποιους τομείς γύρω από την Ιερουσαλήμ. Σε αντάλλαγμα θα δοθούν περιοχές με ίση επιφάνεια στο μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο Ολμέρτ-Κίντουα προβλέπει επίσης πως τα δυο κράτη θα μοιραστούν την κυριαρχία της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.

Πρόκειται για σχέδιο «πρακτικό, εφαρμόσιμο, κατάλληλο, αξιόπιστοι και αληθινό», αλλά για να εφαρμοστεί «χρειάζονται ηγέτες και στις δυο πλευρές που να το θέλουν», κατά τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος πέρασε πάνω από έναν χρόνο στη φυλακή (2016-2017) εξαιτίας σκανδάλων διαφθοράς που έβαλαν τέλος στην πολιτική του καριέρα.

Η δημιουργία δυο κρατών είναι σήμερα η «μοναδική» λύση που μπορεί να δοθεί, είπε από την πλευρά του στο AFP ο Νάσερ αλ Κίντουα, ανιψιός του Γιάσερ Αραφάτ (1929-2004), του ιστορικού ηγέτη του παλαιστινιακού εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος, που ταξίδεψε στο Παρίσι για να παρουσιάσει το κοινό σχέδιο σε εκδήλωσε που οργανώνει σήμερα το Ίδρυμα Ζαν Ζορές.

Δεν υπάρχει ωστόσο καμιά ελπίδα για «σοβαρή πρόοδο με τη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση και με τους σημερινούς παλαιστίνιους ηγέτες», κρίνει αναφερόμενος στον γηραιό πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, στην εξουσία δυο δεκαετίες.

Πρέπει να αποχωρήσουν, και η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου και η ηγεσία του Μαχμούντ Αμπάς, και «αυτό θα γίνει», διαβεβαίωσε ο κ. αλ Κίντουα, χαρακτηρίζοντας τους σημερινούς παλαιστίνιους ηγέτες «διεφθαρμένους» και «ανίκανους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

