Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες δίχως την άδειά του, την ίδια στιγμή που η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συναθροίσεις στο Λος Άντζελες είναι παράνομες.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Gavin Newsom αναφέρει: «Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενίσχυσε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά. Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα. Τον μηνύουμε».

Ο Newsom είπε νωρίτερα ότι η ανάπτυξη ήταν μια «αντισυνταγματική πράξη».

