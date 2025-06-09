Λογαριασμός
Παράνομες οι συναθροίσεις στο Λος Άντζελες: Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι μηνύει την κυβέρνηση Τραμπ

«Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα», τόνισε ο Gavin Newsom

Νιούσομ

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια επιβεβαίωσε ότι θα προχωρήσει σε μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, μετά την ενεργοποίηση της Εθνοφρουράς στο Λος Άντζελες δίχως την άδειά του, την ίδια στιγμή που η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι συναθροίσεις στο Λος Άντζελες είναι παράνομες.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Gavin Newsom αναφέρει: «Αυτό ακριβώς ήθελε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ενίσχυσε τις φωτιές και ενήργησε παράνομα για να ομοσπονδιοποιήσει την Εθνική Φρουρά. Η εντολή που υπέγραψε δεν ισχύει μόνο για την Καλιφόρνια. Θα του επιτρέψει να πάει σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ και να κάνει το ίδιο πράγμα. Τον μηνύουμε».

Ο Newsom είπε νωρίτερα ότι η ανάπτυξη ήταν μια «αντισυνταγματική πράξη».

