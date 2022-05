Μια πολυτελής παραθαλάσσια γειτονιά στη Νότια Καλιφόρνια εκκενώθηκε την Τετάρτη μετά από μια πυρκαγιά που ξέσπασε και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των θυελλωδών ανέμων καίγοντας τουλάχιστον 20 σπίτια.

Η πυρκαγιά στη Laguna Niguel αναφέρθηκε για πρώτη φορά γύρω στις 2:45 μ.μ. και είχε κατακάψει περίπου 200 στρέμματα μέχρι τις 6 το απόγευμα, δήλωσαν οι αρχές σε βραδινή συνέντευξη Τύπου.

Πολλές επαύλεις πολλών εκατομμυρίων δολαρίων ήταν μεταξύ των κατοικιών στην πολυσύχναστη γειτονιά που τυλίχτηκαν στις φλόγες.

Flames from the #CoastalFire threaten a neighborhood near Laguna Niguel in #CaliforniaFires https://t.co/CJQViEtRe9

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αξιωματούχοι κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Laguna Niguel για να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της πυρκαγιάς.

#UPDATE: The #CoastalFire is spreading through the Coronado Pointe neighborhood in Orange County. https://t.co/6ozpwfrdet pic.twitter.com/utpVQ5P8AJ